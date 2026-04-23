به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای سیاستهای شفافیت، پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم، تیم های بازرسی اداره کل بازرسی استانداری لرستان در چارچوب برنامههای نظارتی مستمر و روزانه خود از اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، منابع طبیعی، بیمه سلامت، شهرداری خرم آباد، اداره کل دامپزشکی و مخابرات استان بازدید به عمل آورده و عملکرد این دستگاههای اجرایی را مورد بررسی قرار دادند.
این بازدیدها با هدف نظارت بر نحوه ارائه خدمات به اربابرجوع و پایش عملکرد دستگاههای اجرایی، بررسی دقیق فرآیندهای اداری و تطبیق آنها با دستورالعملهای جاری، نحوه تعامل کارشناسان با مراجعین، سرعت پاسخگویی به درخواستها و رعایت سلسلهمراتب اداری صورت گرفت.
همچنین اطمینان از تداوم خدماترسانی بیوقفه به مردم و ضرورت رعایت انضباط اداری و رعایت دقیق دستورالعمل حضور صددرصدی مدیران و کارکنان در محل خدمت در جریان این بازرسیها، حاصل میشود.
