  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۳۴

پاسخ توپخانه‌ای مقاومت به نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در جنوب لبنان

حزب‌الله لبنان از هدف قرار دادن تجمع نظامیان صهیونیست در واکنش به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات توپخانه‌ای این رژیم به حومه شهرک «کونین»، تجمع نظامیان و تجهیزات ارتش اسرائیل در شهر بنت‌جبیل را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است.

حزب‌الله لبنان همچنین اعلام کرد بولدوزری که در حال ویران ساختن منازل لبنانی‌ها بود را منهدم کرده است؛ این عملیات در منطقه رشاف و با کوادکوپتر انتحاری صورت پذیرفته است.

حمله موشکی به شهرک «شتولا» در شمال فلسطین اشغالی

حزب الله اعلام کرد که شهرک صهیونیست نشین «شتولا» در شمال فلسطین اشغالی را هدف حمله موشکی خود قرار داده است.

با گذشت یک هفته از اعلام آتش‌بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی، این رژیم صدها بار آتش‌بس را نقض کرده است.

کد مطلب 6809457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها