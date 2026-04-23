به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزبالله لبنان در بیانیهای اعلام کرد که در واکنش به نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات توپخانهای این رژیم به حومه شهرک «کونین»، تجمع نظامیان و تجهیزات ارتش اسرائیل در شهر بنتجبیل را هدف حملات توپخانهای قرار داده است.
حزبالله لبنان همچنین اعلام کرد بولدوزری که در حال ویران ساختن منازل لبنانیها بود را منهدم کرده است؛ این عملیات در منطقه رشاف و با کوادکوپتر انتحاری صورت پذیرفته است.
حمله موشکی به شهرک «شتولا» در شمال فلسطین اشغالی
حزب الله اعلام کرد که شهرک صهیونیست نشین «شتولا» در شمال فلسطین اشغالی را هدف حمله موشکی خود قرار داده است.
با گذشت یک هفته از اعلام آتشبس بین لبنان و رژیم صهیونیستی، این رژیم صدها بار آتشبس را نقض کرده است.
نظر شما