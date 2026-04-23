به گزارش خبرنگار مهر، کاروان خادمان حرم شمس الشموس، امام رضا(ع) به همراه پرچم متبرک رضوی، امشب مهمان اجتماع حماسی مردم خرم آباد در منطقه «چهار باغ» این شهر شدند.

خادمان رضوی به همراه پرچم متبرک حرم، با حضور در اجتماع اتحاد و بیعت مردم خرم آباد به نوحه خوانی پرداختند.

همچنین در قالب برنامه های کاروان «زیر سایه خورشید»، خادمان حرم رضوی به منزل شهید تازه داماد لرستانی، شهید «مهدی کمالی» از شهدای جنگ 12 روزه رفتند و به خانواده این شهید گرانقدر، ادای احترام کردند.

بنابر این گزارش، کاروان «زیر سایه خورشید» در برنامه ای دیگر بر مزار پنج عضو شهید خانواده «بازگیر» حاضر شدند و به نوحه خوانی پرداختند.

خادمان حامل پرچم متبرک رضوی در منزل خانواده این شهدای جنگ رمضان که در حمله محور آمریکایی- صهیونی به روستای «انگز» خرم آباد به شهادت رسیدند؛ حاضر شدند و ضمن عرض تسلیت و تبریک، به مقام این شهدا ادای احترام کردند.