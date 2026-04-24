احتمال وقوع رگبارهای شدید و تگرگ در ایلام از عصر شنبه

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود یک سامانه بارشی به استان از عصر روز شنبه خبر داد و گفت: این سامانه تا اواخر روز سه‌شنبه به‌صورت متناوب و منقطع موجب ناپایداری‌های جوی در سطح استان خواهد شد.

وی ظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، تا ظهر روز شنبه جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و در این مدت دمای هوا نیز با شیبی ملایم بین ۴ تا ۶ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد.

وی افزود: از عصر روز شنبه به‌تدریج سامانه بارشی وارد استان می‌شود که با توجه به شاخص‌های بالای ناپایداری و احتمال تقویت نقطه‌ای آن، در برخی ساعات شاهد رگبار و رعد و برق شدید همراه با احتمال تگرگ خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۸ گفت: با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، لازم است دستگاه‌های اجرایی و شهروندان تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.

نادری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این سامانه از پتانسیل بارشی نسبتاً بالایی برخوردار است و اگرچه دامنه پراکنش آن کل استان را در بر می‌گیرد، اما هسته‌های اصلی بارش فعلاً بیشتر در نیمه شمالی و نیمه شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تثبیت و تقویت این سامانه بارشی، احتمال صدور هشدار در سطح بالاتر نیز وجود دارد.