برنامه سالانه دولت برای سال 87 آماده شد

محمد قاسم حسینی در گفتگو با مهر با بیان اینکه امسال سومین سالی است که برنامه سالانه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تهیه می شود، افزود: از سال 85 تاکنون هر ساله برای اجرای برنامه ها یک برنامه سالانه تهیه می شود.

معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه تمام دستگاه ها برنامه سالانه خود را همراه با بودجه خود ارائه می دهند، تصریح کرد: دستگاه های مختلف براساس بخشنامه بودجه، برنامه های سالانه خود را ارائه می دهند.وی افزود: برنامه های سالانه دستگاه ها بر اساس بخشنامه بودجه تهیه می شود.

به گزارش مهر، هدفها، سیاستها و خط مشی های برنامه های دولت و نیز مجموع منابع و نیازها در بخش دولتی ، در قانون برنامه چهارم توسعه و اسناد ملی بخشی ، فرابخشی و استانی به تفصیل آمده است. برهمین اساس، بودجه های سالانه بر اساس همین اسناد تهیه و تنظیم می شود.

همچنین دولت برای هر سال یک برنامه سالانه دارد که از یک سو وضع کلی اقتصادی و نیز برنامه مالی دولت را روشن می سازد و از سویی دیگر برنامه و عملیاتی را که برای نیل به هدف های برنامه در سال بودجه به انجام می رسند توضیح داده و آنها را تشریح می کند. مورد اخیر هدفی است که مجموعه حاضر در جهت تحقق آن تنظیم یافته است.

در این گزارش ، هدفهای مشخص و اهم عملیات اجرایی برنامه های دولت با اعتبار مربوطه منعکس شده است.

این گزارش در چارچوب طبقه بندی عملیاتی بودجه دولت فصل بندی شده است. بر اساس این طبقه بندی عملیات دولت ابتدا به چهار امور و سپس هر یک از امور به چند فصل و هر فصل به چند برنامه تقسیم گردیده و در داخل هر برنامه فعالیتها وطرحها طبقه بندی می شوند، اقدامات و عملیات عمده ای که در هر برنامه در سال جاری انجام می شود و نیز اعتبارات مربوط به هر برنامه و سهم اعتبارات هر برنامه به صورت درصد به منظور شناسایی بیشتر ترکیب اعتبارات هر فصل ارائه شده که در برگیرنده اعتبارات و عملیات بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات از محل در آمدهای عمومی واختصاصی است.

برای مشخص شدن سهم هدفهای کمی و نیز اعتبارات هر برنامه از هدفهای پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه، در هر یک از برنامه های اجرایی مقایسه ای بین کل اعتبارات و هدف کلی در برنامه چهارم و هدف کمی و اعتبار براورد شده در برنامه سالانه 1386 به عمل آمده است.