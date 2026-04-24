رهبر شهید با اراده استوار خود امت اسلام را در مسیر اقتدار هدایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسن ابوترابیفرد، خطیب موقت نماز جمعه تهران، در خطبههای این هفته بر اهمیت بازگشت ملل منطقه به هویت راستین اسلامی و نقش بیبدیل انقلاب اسلامی در حفظ استقلال و اقتدار کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به بنیانگذاری انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۲ گفت که ایران امروز با تهدید منافع توسط قدرتهای بزرگ مواجه است و انقلاب اسلامی پرچم مقابله با استکبار جهانی را در آسمان ایران برافراشته است.
وی با یادآوری تلاشهای امام خمینی و خلف صالح او، امام شهید، افزود: بیش از چهار دهه در مسیر تعالی و عزت امت اسلام طراحی و سیاستگذاری شد و جوانان دلباخته به اسلام در کنار امام ایستادند و راه را برای تحول هموار کردند.
حجتالاسلام ابوترابیفرد کلیدواژه این تحول را «اقتدار رهبری معظم» دانست و گفت: پیامبران الهی برای آشکار کردن گنجینههای خرد و ایجاد حیات عقلانی و علمی و معنوی برای ملتها برگزیده شدند.
به گفته وی، رهبری معظم پرچمدار علم، حکمت و عقلانیت بوده و راه بازگشت به اسلام، قرآن و حیات معنوی را هموار کرده است.
وی با استناد به خطبه ۱۰۵ نهجالبلاغه، خاندان عصمت و طهارت را مروج عقل و علم معرفی کرد و گفت: «حقیقت و جانمایه انقلاب، نیروهای عقلانی و علمی است و اصالت انقلاب اسلامی در مبانی و آرمانهای آن تجلی یافته است».
وی همچنین تأکید کرد که پایههای عقلانی، علمی و معنوی انقلاب با هدف تحقق عدالت در جامعه طراحی شدهاند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به قدرت و منابع ملتها، گفت: قدرت تنها در منابع محسوس مانند منابع مالی، اقتصادی، نظامی و جمعیت نیست، بلکه منابع نامحسوس مانند اطلاعات، دانش، ایمان و ارزشهای انسانی نیز اهمیت دارند.
به گفته وی، قدرت واقعی «اراده استوار برای استفاده از منابع قدرت» است.
وی افزود: «رهبر معظم انقلاب با اراده استوار خود ملت ایران و امت اسلام را در مسیر قدرت و اقتدار هدایت کرد و حتی پس از شهادت ایشان، این اراده در ساعات نخست باعث حمله موفق ایران به ۱۳ پایگاه آمریکا شد که بر اساس گزارش مقامات رسمی، برخی منهدم و برخی غیرقابل استفاده شدند».
حجتالاسلام ابوترابیفرد با دعا برای ادامه مسیر قدرت، عزت و وحدت امت اسلامی گفت: «پروردگارا ما را بر قلههای قدرت و اریکههای عزت قرار ده و وحدت امت اسلامی را در عالیترین سطح آن مستقر کن».
نقش خانواده و زنان در اقتدار ملی و تربیت نسل انقلاب
خطیب موقت نماز جمعه تهران با تأکید بر اهمیت خانواده و تربیت نسل جوان، بر نقش مادران و زنان ایرانی در شکلدهی به اقتدار ملی و اسلامی تأکید کرد.
وی با اشاره به روزهای پرکرامت دهه ذیالقعده و میلاد حضرت معصومه سلاماللهعلیها، گفت: این روزها فرصت تاریخی برای بهرهگیری از کرامت انسانی و تربیت نسلهای موفق و باانگیزه است.
به گفته وی، حضرت معصومه الگویی برای تربیت دختران و زنان ایرانی است تا با الهام از اهل بیت و قرآن، خانههای سالم و پرنشاط بسازند که اساس پیشرفت جامعه است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد تصریح کرد: خانه نخستین سلول جامعه است و مادران و دختران ایرانی با تربیت فرزندانی سالم، متدین و باانگیزه، بنیانهای ایران اسلامی را مستحکم میکنند. فرزندانی که امروز در میدان سیاست و امنیت، در مقابل قدرتهای جهانی ایستادهاند، محصول همین تربیتاند.
وی در ادامه به نقش خانوادهها در پرورش فرماندهان، رزمندگان و مدیران برجسته کشور اشاره کرد و افزود: این خانهها و تربیتهای الهامبخش، سازمان علم و ایمان محور سپاه را بنیان نهاد و زمینه اقتدار ایران و امنیت ملی را فراهم کرد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با یادآوری دستاوردهای نظام اسلامی در عرصههای داخلی و بینالمللی گفت: ایران جدید محصول تلاش ملت و تربیت یافتگان همین خانوادههاست. حفظ و پاسداری از خانواده و احترام به آن، وظیفه همه است و تشکیل خانواده نباید مورد سستی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به نقش امام شهید و فرمانده معظم کل قوا در استقرار ایران نوظهور افزود: رهبری آنان با برجسته کردن توحید و قدرت الهی، مسیر رشد عقلانی، حیات معنوی و شکوفایی جامعه را هموار کرد و ادبیات حکمرانی و تعامل با جهان را متحول ساخت».
حجتالاسلام ابوترابیفرد تأکید کرد که استحکام نظام سیاسی و مقابله با ظلم اجتماعی نیازمند ساختاری منسجم، حمایت گسترده مردم و بسیج منابع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.
وی به مسئولان یادآور شد: «گفتگو و همکاری با نخبگان علمی و سیاسی و حکیمان، خصوصاً در مواقع حساس، راه را برای افزایش اقتدار ملی هموار میکند».
حجتالاسلام ابوترابیفرد با تأکید بر مسئولیت سنگین نخبگان سیاسی و رسانهها، گفت: «امروز زمان آزمون و خطا نیست و هر سخن نسنجیده میتواند اتحاد ملت ایران را خدشهدار کند.
حجتالاسلام محمدحسن ابوترابیفرد، خطیب موقت نماز جمعه تهران، در بخش پایانی خطبههای خود با تأکید بر اهمیت وحدت ملی و انسجام قوا، از رؤسای محترم سه قوه کشور قدردانی کرد.
وی گفت: «رئیسجمهور، ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست دستگاه قضایی، با وحدت و انسجام پرشکوه، در برابر هیمنه استکبار جهانی ایستادهاند. این انسجام، روح ملت را نوازش میدهد و عزم ملی را استوار میکند.
وی با تأکید بر تبعیت کامل از رهبری معظم انقلاب افزود: ما همه ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، متجاوزان و جنایتکاران را پشیمان خواهیم کرد.
حجتالاسلام ابوترابیفرد در پایان خطبهها با تأکید بر راه پیروزی ایران، شعار «یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، راه پیروزی ایران عزیز» را یادآور شد.
