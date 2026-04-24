۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

رهبر شهید با اراده استوار خود امت اسلام را در مسیر اقتدار هدایت کرد

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: رهبر شهید با اراده استوار خود، ملت ایران و امت اسلام را در مسیر قدرت و اقتدار هدایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد، خطیب موقت نماز جمعه تهران، در خطبه‌های این هفته بر اهمیت بازگشت ملل منطقه به هویت راستین اسلامی و نقش بی‌بدیل انقلاب اسلامی در حفظ استقلال و اقتدار کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به بنیانگذاری انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۲ گفت که ایران امروز با تهدید منافع توسط قدرت‌های بزرگ مواجه است و انقلاب اسلامی پرچم مقابله با استکبار جهانی را در آسمان ایران برافراشته است.

وی با یادآوری تلاش‌های امام خمینی و خلف صالح او، امام شهید، افزود: بیش از چهار دهه در مسیر تعالی و عزت امت اسلام طراحی و سیاست‌گذاری شد و جوانان دلباخته به اسلام در کنار امام ایستادند و راه را برای تحول هموار کردند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد کلیدواژه این تحول را «اقتدار رهبری معظم» دانست و گفت: پیامبران الهی برای آشکار کردن گنجینه‌های خرد و ایجاد حیات عقلانی و علمی و معنوی برای ملت‌ها برگزیده شدند.

به گفته وی، رهبری معظم پرچمدار علم، حکمت و عقلانیت بوده و راه بازگشت به اسلام، قرآن و حیات معنوی را هموار کرده است.

وی با استناد به خطبه ۱۰۵ نهج‌البلاغه، خاندان عصمت و طهارت را مروج عقل و علم معرفی کرد و گفت: «حقیقت و جان‌مایه انقلاب، نیروهای عقلانی و علمی است و اصالت انقلاب اسلامی در مبانی و آرمان‌های آن تجلی یافته است».

وی همچنین تأکید کرد که پایه‌های عقلانی، علمی و معنوی انقلاب با هدف تحقق عدالت در جامعه طراحی شده‌اند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به قدرت و منابع ملت‌ها، گفت: قدرت تنها در منابع محسوس مانند منابع مالی، اقتصادی، نظامی و جمعیت نیست، بلکه منابع نامحسوس مانند اطلاعات، دانش، ایمان و ارزش‌های انسانی نیز اهمیت دارند.

به گفته وی، قدرت واقعی «اراده استوار برای استفاده از منابع قدرت» است.

وی افزود: «رهبر معظم انقلاب با اراده استوار خود ملت ایران و امت اسلام را در مسیر قدرت و اقتدار هدایت کرد و حتی پس از شهادت ایشان، این اراده در ساعات نخست باعث حمله موفق ایران به ۱۳ پایگاه آمریکا شد که بر اساس گزارش مقامات رسمی، برخی منهدم و برخی غیرقابل استفاده شدند».

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با دعا برای ادامه مسیر قدرت، عزت و وحدت امت اسلامی گفت: «پروردگارا ما را بر قله‌های قدرت و اریکه‌های عزت قرار ده و وحدت امت اسلامی را در عالی‌ترین سطح آن مستقر کن».

نقش خانواده و زنان در اقتدار ملی و تربیت نسل انقلاب

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تأکید بر اهمیت خانواده و تربیت نسل جوان، بر نقش مادران و زنان ایرانی در شکل‌دهی به اقتدار ملی و اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به روزهای پرکرامت دهه ذی‌القعده و میلاد حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، گفت: این روزها فرصت تاریخی برای بهره‌گیری از کرامت انسانی و تربیت نسل‌های موفق و باانگیزه است.

به گفته وی، حضرت معصومه الگویی برای تربیت دختران و زنان ایرانی است تا با الهام از اهل بیت و قرآن، خانه‌های سالم و پرنشاط بسازند که اساس پیشرفت جامعه است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد تصریح کرد: خانه نخستین سلول جامعه است و مادران و دختران ایرانی با تربیت فرزندانی سالم، متدین و باانگیزه، بنیان‌های ایران اسلامی را مستحکم می‌کنند. فرزندانی که امروز در میدان سیاست و امنیت، در مقابل قدرت‌های جهانی ایستاده‌اند، محصول همین تربیت‌اند.

وی در ادامه به نقش خانواده‌ها در پرورش فرماندهان، رزمندگان و مدیران برجسته کشور اشاره کرد و افزود: این خانه‌ها و تربیت‌های الهام‌بخش، سازمان علم و ایمان محور سپاه را بنیان نهاد و زمینه اقتدار ایران و امنیت ملی را فراهم کرد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با یادآوری دستاوردهای نظام اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی گفت: ایران جدید محصول تلاش ملت و تربیت یافتگان همین خانواده‌هاست. حفظ و پاسداری از خانواده و احترام به آن، وظیفه همه است و تشکیل خانواده نباید مورد سستی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به نقش امام شهید و فرمانده معظم کل قوا در استقرار ایران نوظهور افزود: رهبری آنان با برجسته کردن توحید و قدرت الهی، مسیر رشد عقلانی، حیات معنوی و شکوفایی جامعه را هموار کرد و ادبیات حکمرانی و تعامل با جهان را متحول ساخت».

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد تأکید کرد که استحکام نظام سیاسی و مقابله با ظلم اجتماعی نیازمند ساختاری منسجم، حمایت گسترده مردم و بسیج منابع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

وی به مسئولان یادآور شد: «گفتگو و همکاری با نخبگان علمی و سیاسی و حکیمان، خصوصاً در مواقع حساس، راه را برای افزایش اقتدار ملی هموار می‌کند».

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با تأکید بر مسئولیت سنگین نخبگان سیاسی و رسانه‌ها، گفت: «امروز زمان آزمون و خطا نیست و هر سخن نسنجیده می‌تواند اتحاد ملت ایران را خدشه‌دار کند.

حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد، خطیب موقت نماز جمعه تهران، در بخش پایانی خطبه‌های خود با تأکید بر اهمیت وحدت ملی و انسجام قوا، از رؤسای محترم سه قوه کشور قدردانی کرد.

وی گفت: «رئیس‌جمهور، ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست دستگاه قضایی، با وحدت و انسجام پرشکوه، در برابر هیمنه استکبار جهانی ایستاده‌اند. این انسجام، روح ملت را نوازش می‌دهد و عزم ملی را استوار می‌کند.

وی با تأکید بر تبعیت کامل از رهبری معظم انقلاب افزود: ما همه ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، متجاوزان و جنایتکاران را پشیمان خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در پایان خطبه‌ها با تأکید بر راه پیروزی ایران، شعار «یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، راه پیروزی ایران عزیز» را یادآور شد.

محسن صمیمی

