امام جمعه شهرکرد: دشمن به دنبال تفرقه بین مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبریک فرخنده ایام به ویژه روز دختر، اظهار داشت: این مناسبت‌ها را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب و ملت ایران، به ویژه دختران جامعه اسلامی تبریک می‌گویم.

وی با اشاره به حدیث سلسله‌الذهب از امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: خدای متعال می‌فرماید «لا اله الا الله حصنی»، اما امام هشتم شرط ورود به این قلعه الهی را پذیرش ولایت خود بیان فرمودند. فاطمی تصریح کرد: همانطور که ابلیس با شش هزار سال عبادت به دلیل سرپیچی از فرمان خدا رانده شد، امروز نیز توحید بدون همراهی اهل بیت(ع) پذیرفته نیست.

امام جمعه شهرکرد با استناد به حدیث نبوی «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً» افزود: شناخت امام زمان(عج) و پذیرش ولایت چنان اهمیتی دارد که مرگ بدون آن، مرگ در جاهلیت محسوب می‌شود.

فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجاوز نظامی اخیر دشمن، تأکید کرد: نیروهای مسلح و ملت ایران به مدت ۴۰ روز در برابر ابرقدرتی که ادعای قدرت اول جهان را دارد، شجاعانه مقاومت کردند و دشمن به هیچ یک از اهداف خود نرسید.

وی افزود: دشمن اکنون در باتلاقی که خود ایجاد کرده گرفتار شده و به دنبال راه فرار است. اگر جنگ را ادامه دهد، سخت‌تر خواهد خورد و اگر رها کند، آبرویش می‌رود. امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه اغراق نمی‌کند، تصریح کرد: بهترین راه برای ترامپ استعفاست، اگر عقلش کار کند. او به دروغ می‌گوید نیروی هوایی و دریایی ایران را نابود کردیم، در حالی که ضربات محکمی از همان نیروها خورد.

فاطمی با اشاره به سخنان اخیر وزیر امور خارجه درباره تنگه هرمز هشدار داد: مسئولان باید در گفتار خود دقت کنند، زیرا دشمن از هر فرصتی برای سوءاستفاده و ایجاد جو روانی علیه نظام استفاده می‌کند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری همچنین با تأکید بر لزوم وحدت ملی، خاطرنشان کرد: آرزوی آمریکا و اسرائیل اختلاف‌افکنی میان مسئولان و ملت است. مردم باید هوشیار باشند و اجازه ندهند دشمن با شایعه‌پراکنی، دل‌های آن‌ها را خالی کند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدایی همچون شهید خطیبی و شهید سلیمانی و همچنین اشاره به واقعه طبس و بیرون راندن پرتغالی‌ها از خلیج فارس، روز دختر را به دختران حاضر در مراسم تبریک گفت و از استقامت مردم در حفاظت از اسلام و ایران قدردانی کرد.