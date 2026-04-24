۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

هوای گرم تا ظهر شنبه در گلستان ماندگار است

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم هوای پایدار و گرم تا ظهر شنبه خبر داد و گفت: از شنبه شب سامانه بارشی وارد استان شده و تا پایان هفته موجب ناپایداری جوی خواهد شد.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با استقرار سامانه کم‌فشار و حاکمیت جریانات جنوبی در منطقه، در حال حاضر جوی آرام و پایدار بر استان حاکم است.

وی افزود: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، این شرایط پایدار تا حوالی ظهر روز شنبه تداوم خواهد داشت و طی این مدت، افزایش نسبی دما و ماندگاری هوای گرم در بیشتر نقاط استان مورد انتظار است.

اصحابی ادامه داد: از شنبه شب به‌تدریج سامانه ناپایدار بارشی وارد استان خواهد شد و شرایط جوی گلستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: فعالیت این سامانه به‌صورت متناوب تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و پیامد آن افزایش ابر، بارش‌های پراکنده، وزش باد و کاهش نسبی دما در برخی مناطق استان خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان از شهروندان خواست با توجه به تغییر شرایط جوی در روزهای آینده، هشدارهای هواشناسی را دنبال کرده و تمهیدات لازم را به‌ویژه در سفرهای برون‌شهری و فعالیت‌های کشاورزی مدنظر قرار دهند.

