مدیرکل امور کتابخانه های عمومی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی در 14 شهرستان استان در روزهای اخیر خبر داد و گفت: خوشبختانه با حضور فعال همکارانمان در این جلسات، اعتبارهای درخوری برای تعمیر، تجهیز، تکمیل و ساخت کتابخانه های عمومی استان اختصاص یافت.

علی اسماعیلی افزود: در مجموع بیش از دو میلیارد تومان برای کتابخانه های استان در حوزه های مختلف اختصاص یافت؛ از این جمله مبلغ 350 میلیون تومان برای اجرای شبکه فناوری اطلاعات و راه اندازی آن در 50 کتابخانه عمومی استان اختصاص یافت که به طور میانگین به هر کتابخانه هفت میلیون تومان اختصاص می یابد. همچنین اعتباراتی هم برای تکمیل هفت کتابخانه در حال ساخت استان و نیز ساخت سه کتابخانه جدید اختصاص یافت.

اسماعیلی اضافه کرد: اعتباری کافی هم برای ساخت یک کتابخانه مجهز در مجتمع آل آقا شهر کرمانشاه اختصاص یافته که به زودی عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد. همچنین مبلغ 100 میلیون تومان برای ساخت کتابخانه ای در کنگاور اختصاص یافت که چندی پیش هم اعتباری به همین میزان برایش هزینه شده بود.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی کرمانشاه همچنین از ارائه نظر گروه مشاورین پروژه کتابخانه مرکزی استان به استاندار خبر داد و گفت: چندی پیش گروه مشاورین "تهران محاسب" به عنوان مشاور پروژه ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه با تاکید بر این نکته که پروژه هایی از این دست در کشور نیازمند دست کم 10 هزار متر مربع فضای زیربنایی هستند، نظر خود را مبنی بر واگذاری کل زیربنای زمین واگذار شده به این کتابخانه توسط شهرداری، به استاندار اعلام کرد؛ در واقع این نظر که استاندار هم بر اجرای آن تاکید کرد، واگذاری 8750 متر از زمین پارک موتوری کرمانشاه به پروژه است و نه فقط 4000 متر مربع آن.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید و دستور استاندار برای واگذاری تمام مساحت این زمین برای پروژه مورد ذکر و نیز همکاری های اخیر شهردار کرمانشاه برای این مسئله، امیدواریم واگذاری این زمین برای کتابخانه مرکزی قطعی شود و به زودی عملیات اجرایی پروژه آغاز شود.