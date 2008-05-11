سایت جامع گردشگری مجازی استان تهران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر سلیم سلیمی موید سرپرست معاونت امور فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران ضمن بیان این مطلب افزود: در این طرح که متشکل از یک سایت جامع گردشگری و سی دی چند رسانه ای است جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی استان با رویکرد عکس محور و امکان بازدید کاربران اینترنت از آن به صورت سه بعدی و از زوایای مختلف به نمایش گذاشته می شود.

وی گفت: در حال حاضر 70 درصد این طرح شامل تهیه و تدوین متون، تصاویر ، طراحی اولیه و چارچوب های فنی آن انجام شده و مابقی کار با تخصیص بودجه لازم تکمیل و راه اندازی می شود.

سرپرست معاونت امور فرهنگی و ارتباطات میراث فرنگی استان تهران گفت: با توجه به اینکه امروزه گردشگری مجازی ابزاری جهت شناسایی مقصد گردشگران با کمترین هزینه و صرف زمان ، مورد توجه دولتها و نهادهای مرتبط با گردشگری می باشد سازمان استان تهران نیز در جهت نیل بدین مقصود به دنبال ایجاد چنین فرصتی است تا در جهت جذب گردشگران خارجی گام مهمی بردارد.

وی در ادامه اظهار داشت: همچنین در این سایت برنامه های متفاوت تور جهت گردشگران مختلف با توجه به علائق و سطوح مالی آنان ارائه می شود، که در آن گردشگران قبل از سفر به استان با گزینش مقاصد و جاذبه های مورد نظر امکان عملی جهت مسافرت را سنجیده و نسبت به ثبت نام آن لاین شامل اخذ فرم ویزا، رزرو بلیط، هتل و اجاره خودرو اقدام می کنند.

لازم به ذکر است ، علاوه بر اجرای این طرح به 8 زبان زنده دنیا، نقشه جامع گردشگری ، جستجوی آسان، مدیریت محتوا به شکل تعاملی با مخاطبان ، ارائه اطلاعات مورد نیاز گردشگران با توجه به برنامه سفر ، تورهای مجازی مختلف ، پخش زنده و بهره گیری از وجود انجمن ها از دیگر امکانات این سایت می باشد.