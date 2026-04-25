۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۰

هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان ایلام صادر شد

ایلام - کارشناس هواشناسی ایلام گفت: از امشب تا چند روز آینده هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان صادر شده است.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی فعالی که از روز شنبه وارد آسمان استان می‌شود، تا اواخر روز سه‌شنبه هفته جاری تداوم خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه در بازه زمانی پیش‌رو به صورت متناوب فعالیت می‌کند و انتظار می‌رود بارش‌ها غالباً به شکل رگبارهای تند همراه با رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط بارش تگرگ باشد.

کارشناس هواشناسی با اعلام سطح هشدار نارنجی برای این سامانه، گفت: احتمال تقویت نقطه‌ای و ناگهانی بارش‌ها، به‌ویژه در روز دوشنبه، بسیار زیاد است که این شرایط جوی می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و ایجاد سیلاب‌های لحظه‌ای در مناطق مستعد شود.

رستمی در ادامه با صدور توصیه‌های ایمنی مهمی، از شهروندان خواست تا از تردد در حریم رودخانه‌ها، بسترهای سیلابی و همچنین صعود به ارتفاعات کوهستانی خودداری کنند.

این کارشناس ادامه داد: همشهریان عزیز باید در این روزها هوشیار باشند و اخبار رسمی را به دقت دنبال کنند تا از خطرات احتمالی در امان بمانند.

وی در پایان گفت: این وضعیت جوی تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت و توصیه می‌شود از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی و بستر رودخانه‌ها پرهیز شود.

