به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزش حوزههای علمیه در اطلاعیهای درباره برگزاری کلاسهای درسی و برنامههای آموزشی اعلام کرد.
به اطلاع میرساند، صبح پنجشنبه ۳ اردیبهشتماه جلسه شورای تعیین شده از قائم مقامان محترم و معاون آموزش حوزه تشکیل و وضعیت مدارس و نظرات مطرح شده در طی این دو هفته و شرایط میدانی و میزان نیاز به حضور میدانی طلاب و اساتید در این شرایط و لزوم حفظ جمعیت پرشور مردم در صحنه بررسی و جمع بندی آن خدمت مدیر حوزههای علمیه منتقل و ایشان نیز پس از مشورتهای لازم، اعلام به استمرار شرایط قبل کردند.
بنابراین وضعیت ابلاغی در دو هفته گذشته تا اطلاع ثانوی استمرار مییابد و طبق نامه ابلاغی ۲۱ فروردین به شماره ۱۳/۴۳۲ و نکات مندرج در آن عمل گردد.
اطلاعیه ۲۱ فروردین معاونت آموزش حوزههای علمیه
معاونت آموزش حوزههای علمیه کشور در اطلاعیه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ با اعلام تعطیلی دو هفتهای دروس حوزههای علمیه در لبیک به رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید آورده بود:
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به شرایط خطیر پیش رو، و تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری و مراجع عظام مدظلهم، و به سبب اولویت ایفای نقش اجتماعی و حضور میدانی طلاب و روحانیون محترم، کلیه دروس حوزه های علمیه در سراسر کشور در دو هفته آتی تعطیل بوده و ماموریت بخش های آموزشی به تبلیغی_ تبیینی تغییر می یابد.
لازم به ذکر است هر گونه تغییر در فرآیند آموزشی اطلاع رسانی خواهد شد.
در پایان تاکید شده که قاطبه طلاب، اساتید، کادر مدارس و روحانیت محترم در کنار مردم حضور داشته و عهده دار جهاد تبیین در این شرایط حساس باشند.
با آرزوی پیروزی جبهه مقاومت و سربلندی ایران اسلامی به لطف الهی و عنایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
قم- براساس اعلام معاونت آموزش حوزههای علمیه، وضعیت ابلاغی در دو هفته گذشته تا اطلاع ثانوی استمرار مییابد.
