بررسی اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات در هیئت دولت

مهندس سعید مهدیون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تغییر ساختاری شرکت فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر اساسنامه جدید این شرکت نوشته شده و جهت بررسی به هیئت دولت ارسال شده است.



وی افزود: تا اوایل تیر ماه جاری این بررسی به اتمام می رسد و بعد از تصویب از سوی هیئت دولت اجرایی خواهد شد.



مهدیون خاطرنشان کرد: پس از تصویب اساسنامه، شرکت فناوری اطلاعات از این پس مسئول بخش حاکمیتی، نظارت و هدایت بخش IT در کل کشور خواهد بود. همچنین در حال حاضر تمامی مسئولیتهای اجرایی این شرکت به شرکت زیرساخت منتقل شده است.

کد مطلب 681045