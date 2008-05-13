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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۳۹

مهدیون به مهر خبر داد:

بررسی اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات در هیئت دولت

بررسی اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات در هیئت دولت

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات در هیئت دولت بررسی می شود، گفت: اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات دچار تغییر ساختار شده است.

مهندس سعید مهدیون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تغییر ساختاری شرکت فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر اساسنامه جدید این شرکت نوشته شده و جهت بررسی به هیئت دولت ارسال شده است.

وی افزود: تا اوایل تیر ماه جاری این بررسی به اتمام می رسد و بعد از تصویب از سوی هیئت دولت اجرایی خواهد شد.

مهدیون خاطرنشان کرد: پس از تصویب اساسنامه، شرکت فناوری اطلاعات از این پس مسئول بخش حاکمیتی، نظارت و هدایت بخش IT در کل کشور خواهد بود. همچنین در حال حاضر تمامی مسئولیتهای اجرایی این شرکت به شرکت زیرساخت منتقل شده است.
کد مطلب 681045

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