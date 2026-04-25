۹۱ فضای آموزشی در استان ایلام در جنگ رمضان دچار خسارات شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زینی وند صبح شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با بررسی آمار برگزاری جلسات و وضعیت مصوبات پرداخت اظهار کرد: در سال گذشته مجموعاً شش جلسه از شورای عالی تشکیل شد که این تعداد نسبت به سایر استان‌ها کمتر بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام اعلام کرد: در مجموع ۳۳ مصوبه در این جلسات اتخاذ شد که ۱۳ مورد آن مربوط به حوزه فعالیت‌های آموزشی، ۴ مورد به حوزه تربیتی و پرورشی، ۱ مورد در حوزه پژوهش، ۱۷ مورد در حوزه عمرانی و ۲ مورد نیز در سایر موارد مرتبط بوده که از این تعداد، ۳۰ مصوبه (حدود ۹۰ درصد) در حال اجرا هستند و پیگیری‌های لازم برای تکمیل آن‌ها در جریان است.

زینی‌وند به وضعیت سه مصوبه باقی‌مانده اشاره کرد و گفت: این موارد هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌ که در جلسات آتی، این سه مصوبه مجدداً یادآوری خواهند شد تا موانع موجود برطرف شده و اجرای آن‌ها نهایی شود.

گزارش خسارات جنگ به فضای آموزشی و اقدامات بازسازی در استان ایلام

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام، در ادامه به تشریح دقیق خسارات وارده به مدارس و فضاهای آموزشی در جریان جنگ دوازده‌روزه پرداخت و با اشاره به بازه زمانی از روزهای اول تا پایان درگیری، اعلام کرد: در مجموع ۹۱ فضای آموزشی در سطح استان دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند که این آمار پس از بررسی‌های کارشناسی دقیق و حذف مواردی که خسارت آن‌ها ناشی از عوامل دیگر (مانند حوادث طبیعی یا حوادث غیرمرتبط با جنگ) بود، نهایی شده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۹۱ مورد آسیب‌دیده، ۶۵ مورد مربوط به فضاهای آموزشی اصلی یعنی مدارس هستند و ۲۸ مورد دیگر شامل فضاهای غیرآموزشی مانند خانه‌های معلم، کانون‌های پرورشی، سالن‌های ورزشی و سایر اماکن مرتبط بوده است.

مدیرکل تأکید کرد: در ابتدا آمار اولیه بالاتر بود، اما پس از حذف ۲۰ مورد که خسارت آن‌ها به جنگ مربوط نمی‌شد، آمار نهایی به ۹۱ مورد کاهش یافت تا شفافیت و دقت گزارش حفظ شود.

زینی‌وند از اقدامات انجام‌شده برای حفظ و آماده‌سازی فضاهای آسیب‌دیده خبر داد و گفت: تمامی پنجره‌ها، شیشه‌ها و درب‌های شکسته در تمام فضاهای آسیب‌دیده به صورت ۱۰۰ درصد تعویض و بازسازی شده‌اند؛ همچنین تمامی ضایعات و تخریب‌های داخلی جمع‌آوری و پاکسازی شده‌اند و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی کامل ساختمان‌ها انجام شده تا در صورت بازگشت آرامش، امکان استفاده مجدد فراهم باشد.

آمادگی مدارس برای بازگشایی مجدد

مدیرکل آموزش و پرورش استان اعلام کرد: تمام این مراکز، پس از بازسازی نهایی، در انبارهای آموزشی نگهداری می‌شوند تا در صورت ثبات شرایط امنیتی در کشور، بلافاصله راه‌اندازی شوند.

وی ادامه داد: مجموعه آموزش و پرورش استان ایلام کاملاً آماده است تا به محض بهبود اوضاع، فعالیت‌های آموزشی را در این مراکز از سر بگیرد؛ همچنین نامه‌های متعددی در این خصوص به وزارت آموزش و پرورش ارسال شده تا برای جبران خسارات واردشده، حمایت‌های لازم صورت گیرد.

زینی‌وند در ادامه گزارش خود، با جزئیات دقیق‌تری به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی فضاهای آسیب‌دیده و همچنین معرفی دو مورد از مدارس که بیشترین خسارت را دیده‌اند، پرداخت.

وی افزود: تاکنون تمام نخاله‌های ساختمانی و ضایعات موجود در محوطه و داخل فضاهای آموزشی به صورت ۱۰۰ درصد جمع‌آوری شده‌اند؛ همچنین تمامی شیشه‌ها، درب‌ها و پنجره‌های شکسته با دقت اندازه‌گیری و جایگزین شده‌اند تا زیرساخت‌های اولیه برای بازگشایی فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اعلام کرد: با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته، تمام این مراکز آماده‌اند تا به محض ثبات و آرامش در کشور، مجدداً راه‌اندازی شوند.

وی افزود: در صورت عادی شدن شرایط امنیتی، فعالیت‌های آموزشی به صورت حضوری و کامل در این مدارس آغاز خواهد شد که این آمادگی نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه آموزش و پرورش برای بازگرداندن نظم به فرآیند یادگیری دانش‌آموزان در اسرع وقت است.

پیگیری‌های اداری و درخواست حمایت در خصوص میزان خسارات واردشده

زینی‌وند اشاره کرد: نامه‌های متعددی به نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت آموزش و پرورش، استانداری (ستاد مدیریت بحران استان)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان نوسازی مدارس ارسال شده که این نامه‌ها با هدف دریافت حمایت‌های مالی و فنی برای بازسازی کامل و سریع مدارس آسیب‌دیده تنظیم شده‌اند.

وی ادامه داد: هدف نهایی این پیگیری‌ها، تأمین بودجه و منابع لازم برای بازگرداندن این فضاهای آموزشی به وضعیت مطلوب قبل از جنگ است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان به دو مورد از مدارس که بیشترین خسارت را در این جنگ دیده‌اند، اشاره کرد: یکی از این موارد، مدرسه‌ای در منطقه مهران است که به دلیل مجاورت با یک مقر نظامی، تقریباً غیرقابل استفاده شده و به طور کامل تخریب شده و با توجه به موقعیت استراتژیک مهران در مسیر زیارت عتبات عالیات و عبور سالانه بیش از ۱۵۰ هزار زائر (به‌ویژه در ایام اربعین)، احیای مجدد این مدرسه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

زینی‌وند تأکید کرد: احداث مجدد این مدرسه در اولویت قرار دارد تا بتواند خدمات لازم را به زائران و دانش‌آموزان این منطقه ارائه دهد.