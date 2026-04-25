۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

۹۱ فضای آموزشی در استان ایلام در جنگ رمضان دچار خسارات شد

ایلام - مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: طبق بررسی های انجام شده ۹۱ فضای آموزشی در استان ایلام در جنگ رمضان دچار خسارات شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زینی وند صبح شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با بررسی آمار برگزاری جلسات و وضعیت مصوبات پرداخت اظهار کرد: در سال گذشته مجموعاً شش جلسه از شورای عالی تشکیل شد که این تعداد نسبت به سایر استان‌ها کمتر بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام اعلام کرد: در مجموع ۳۳ مصوبه در این جلسات اتخاذ شد که ۱۳ مورد آن مربوط به حوزه فعالیت‌های آموزشی، ۴ مورد به حوزه تربیتی و پرورشی، ۱ مورد در حوزه پژوهش، ۱۷ مورد در حوزه عمرانی و ۲ مورد نیز در سایر موارد مرتبط بوده که از این تعداد، ۳۰ مصوبه (حدود ۹۰ درصد) در حال اجرا هستند و پیگیری‌های لازم برای تکمیل آن‌ها در جریان است.

زینی‌وند به وضعیت سه مصوبه باقی‌مانده اشاره کرد و گفت: این موارد هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌ که در جلسات آتی، این سه مصوبه مجدداً یادآوری خواهند شد تا موانع موجود برطرف شده و اجرای آن‌ها نهایی شود.

گزارش خسارات جنگ به فضای آموزشی و اقدامات بازسازی در استان ایلام

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام، در ادامه به تشریح دقیق خسارات وارده به مدارس و فضاهای آموزشی در جریان جنگ دوازده‌روزه پرداخت و با اشاره به بازه زمانی از روزهای اول تا پایان درگیری، اعلام کرد: در مجموع ۹۱ فضای آموزشی در سطح استان دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند که این آمار پس از بررسی‌های کارشناسی دقیق و حذف مواردی که خسارت آن‌ها ناشی از عوامل دیگر (مانند حوادث طبیعی یا حوادث غیرمرتبط با جنگ) بود، نهایی شده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۹۱ مورد آسیب‌دیده، ۶۵ مورد مربوط به فضاهای آموزشی اصلی یعنی مدارس هستند و ۲۸ مورد دیگر شامل فضاهای غیرآموزشی مانند خانه‌های معلم، کانون‌های پرورشی، سالن‌های ورزشی و سایر اماکن مرتبط بوده است.

مدیرکل تأکید کرد: در ابتدا آمار اولیه بالاتر بود، اما پس از حذف ۲۰ مورد که خسارت آن‌ها به جنگ مربوط نمی‌شد، آمار نهایی به ۹۱ مورد کاهش یافت تا شفافیت و دقت گزارش حفظ شود.

زینی‌وند از اقدامات انجام‌شده برای حفظ و آماده‌سازی فضاهای آسیب‌دیده خبر داد و گفت: تمامی پنجره‌ها، شیشه‌ها و درب‌های شکسته در تمام فضاهای آسیب‌دیده به صورت ۱۰۰ درصد تعویض و بازسازی شده‌اند؛ همچنین تمامی ضایعات و تخریب‌های داخلی جمع‌آوری و پاکسازی شده‌اند و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی کامل ساختمان‌ها انجام شده تا در صورت بازگشت آرامش، امکان استفاده مجدد فراهم باشد.

آمادگی مدارس برای بازگشایی مجدد

مدیرکل آموزش و پرورش استان اعلام کرد: تمام این مراکز، پس از بازسازی نهایی، در انبارهای آموزشی نگهداری می‌شوند تا در صورت ثبات شرایط امنیتی در کشور، بلافاصله راه‌اندازی شوند.

وی ادامه داد: مجموعه آموزش و پرورش استان ایلام کاملاً آماده است تا به محض بهبود اوضاع، فعالیت‌های آموزشی را در این مراکز از سر بگیرد؛ همچنین نامه‌های متعددی در این خصوص به وزارت آموزش و پرورش ارسال شده تا برای جبران خسارات واردشده، حمایت‌های لازم صورت گیرد.

زینی‌وند در ادامه گزارش خود، با جزئیات دقیق‌تری به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی فضاهای آسیب‌دیده و همچنین معرفی دو مورد از مدارس که بیشترین خسارت را دیده‌اند، پرداخت.

وی افزود: تاکنون تمام نخاله‌های ساختمانی و ضایعات موجود در محوطه و داخل فضاهای آموزشی به صورت ۱۰۰ درصد جمع‌آوری شده‌اند؛ همچنین تمامی شیشه‌ها، درب‌ها و پنجره‌های شکسته با دقت اندازه‌گیری و جایگزین شده‌اند تا زیرساخت‌های اولیه برای بازگشایی فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اعلام کرد: با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته، تمام این مراکز آماده‌اند تا به محض ثبات و آرامش در کشور، مجدداً راه‌اندازی شوند.

وی افزود: در صورت عادی شدن شرایط امنیتی، فعالیت‌های آموزشی به صورت حضوری و کامل در این مدارس آغاز خواهد شد که این آمادگی نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه آموزش و پرورش برای بازگرداندن نظم به فرآیند یادگیری دانش‌آموزان در اسرع وقت است.

پیگیری‌های اداری و درخواست حمایت در خصوص میزان خسارات واردشده

زینی‌وند اشاره کرد: نامه‌های متعددی به نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت آموزش و پرورش، استانداری (ستاد مدیریت بحران استان)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان نوسازی مدارس ارسال شده که این نامه‌ها با هدف دریافت حمایت‌های مالی و فنی برای بازسازی کامل و سریع مدارس آسیب‌دیده تنظیم شده‌اند.

وی ادامه داد: هدف نهایی این پیگیری‌ها، تأمین بودجه و منابع لازم برای بازگرداندن این فضاهای آموزشی به وضعیت مطلوب قبل از جنگ است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان به دو مورد از مدارس که بیشترین خسارت را در این جنگ دیده‌اند، اشاره کرد: یکی از این موارد، مدرسه‌ای در منطقه مهران است که به دلیل مجاورت با یک مقر نظامی، تقریباً غیرقابل استفاده شده و به طور کامل تخریب شده و با توجه به موقعیت استراتژیک مهران در مسیر زیارت عتبات عالیات و عبور سالانه بیش از ۱۵۰ هزار زائر (به‌ویژه در ایام اربعین)، احیای مجدد این مدرسه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

زینی‌وند تأکید کرد: احداث مجدد این مدرسه در اولویت قرار دارد تا بتواند خدمات لازم را به زائران و دانش‌آموزان این منطقه ارائه دهد.

