۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

رحمان نیا: سامانه بارشی وارد استان زنجان می شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وزش باد نسبتاً شدید در ساعات بعدازظهر امروز و فردا خبر داد و گفت: از اواخر شب شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده، سامانه بارشی فعالی استان را فرا می‌گیرد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد نسبتاً شدید در ساعات بعدازظهر امروز و فردا خبر داد و گفت: از اواخر شب شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده، سامانه بارشی فعالی استان را فرا می‌گیرد که با رگبار باران، رعد و برق و افزایش نسبی دما همراه خواهد بود.

وی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان امروز و فردا صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود که در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه خواهد بود و در برخی مناطق، این وزش باد به حد نسبتاً شدید خواهد رسید.

رحمان نیا ادامه داد: از روز شنبه شاهد افزایش پوشش ابر در استان خواهیم بود که از اواخر همان شب با احتمال بارش‌های پراکنده همراه می‌شود. این شرایط تا روز سه‌شنبه ادامه دارد و طی این مدت، یک سامانه بارشی فعال استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه بارش‌ها به شکل رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود، گفت: از نظر دمایی، طی روزهای آینده شاهد افزایش نسبی دمای هوا در استان خواهیم بود.

رحمان‌نیا افزود: از تردد در حاشیه مسیل‌ها و ارتفاعات در زمان بارش خودداری کرده و آخرین وضعیت جوی را از منابع رسمی هواشناسی دنبال کنند.

