رحمان نیا: سامانه بارشی وارد استان زنجان می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد نسبتاً شدید در ساعات بعدازظهر امروز و فردا خبر داد و گفت: از اواخر شب شنبه تا سهشنبه هفته آینده، سامانه بارشی فعالی استان را فرا میگیرد که با رگبار باران، رعد و برق و افزایش نسبی دما همراه خواهد بود.
وی افزود: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، آسمان استان امروز و فردا صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود که در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه خواهد بود و در برخی مناطق، این وزش باد به حد نسبتاً شدید خواهد رسید.
رحمان نیا ادامه داد: از روز شنبه شاهد افزایش پوشش ابر در استان خواهیم بود که از اواخر همان شب با احتمال بارشهای پراکنده همراه میشود. این شرایط تا روز سهشنبه ادامه دارد و طی این مدت، یک سامانه بارشی فعال استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه بارشها به شکل رگبار باران و رعد و برق پیشبینی میشود، گفت: از نظر دمایی، طی روزهای آینده شاهد افزایش نسبی دمای هوا در استان خواهیم بود.
رحماننیا افزود: از تردد در حاشیه مسیلها و ارتفاعات در زمان بارش خودداری کرده و آخرین وضعیت جوی را از منابع رسمی هواشناسی دنبال کنند.
