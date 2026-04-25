به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شاد صبح شنبه در نشست خبری کاروان «زیر سایه خورشید» در چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه امسال قریب به ۱۰۰ برنامه و رویداد از چهارم تا ۱۰ اردیبهشتماه در ۹ شهرستان پیشبینی شده است، اظهار کرد: دیدار با خانوادههای معظم شهدا خاصه شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای اغتشاشات دیماه و جنگ رمضان در اولویت برنامههای این کاروان است.
پیشبینی ۱۰۰ برنامه برای کاروان زیر سایه خورشید در استان
مسئول کاروان زیر سایه خورشید استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه فعالان عرصه صنعت در طی جنگ رمضان چرخ صنعت را حرکت دادند، ادامه داد: کاری که فعالان صنعت انجام دادند کمتر از مجاهدان پای لانچر نبود لذا به دیدار این افراد در حوزه صنعت خواهیم رفت. همچنین نیروهای خدمترسان در نهادهای مختلف همچون هلال احمر، آتشنشانی، کادر درمان و ... در جریان جنگ دست مردم را گرفتند که به دستبوسی آنها میرویم.
شاد بیان کرد: تصویری که از عشایر غیور استان چهارمحال و بختیاری و شلیک برنوی عشایر به هواگردهای دشمن متخاصم به ثبت رسید یکی از قلههای جنگ رمضان بود لذا خدمت عشایر غیور و جانفدای برنو به دست هم خواهیم رسید.
این خادم حرم مطهر رضوی تصریح کرد: مردم دنیا امروز شگفت زدهاند که بالغ بر ۳۰ میلیون جانفدا برای ایران هستند و این مهم با مجاهدت اهالی رسانه به جهان مخابره شد. معتقدم اهالی فعال حوزه رسانه مصداق بارز این ۳۰ میلیون جانفدای وطن هستند.
شاد با تصریح اینکه اهالی رسانه علاوه بر گزارش برنامههای کاروان زیر سایه خورشید روایتگر داستان رابطه قلبی مردم با امام هشتم باشند، یادآور شد: امسال با توجه به شرایط جنگی کشورمان، تفاوتهایی را در برنامههای این کاروان لحاظ کردیم از جمله اینکه در منزل خانواده تمام شهدای جنگ رمضان عرض ارادتی به شهدا خواهیم داشت.
وی حضور در تجمعات را نیز یادآور شد و با تأکید بر اینکه مردم با حضور در اجتماعات شبانه مهمترین مؤلفه امنیت ملی را خلق کردند، تصریح کرد: امام رضا (ع) فرستادههای خود را برای تکریم مردم ولایی و پای کار اجتماعات مردمی فرستادند؛ تجمعاتی که بیش از ۵۰ شب پیوسته ادامه دارد و از شور و شکوه آن کم نشده است.
شاد بیان کرد: از تمام کسانی که مهمتر از پای لانچرها، در مراکز خدماترسان پای کار مردم ماندند و در این شرایط جنگی به مردم کمکرسانی داشتند. در مناطقی هم که در طول جنگ احیاناً اصابتی داشته است با همکاری نهادهای مرتبط امنیتی حضور خواهیم یافت.
وی روایت سلحشوری مردم در برنامههای زیر سایه خورشید خاصه در تجمعات را مورد تأکید قرار داد و افزود: تلاش خواهیم داشت تا در تمام تجمعات مردمی حضور یابیم و از مردم قدردانی کنیم.
شاد در پایان گفت: در حوزه متبرکات، طبق برنامهریزی انجام شده، تمام پذیراییهای مردمی با متبرکات نبات و نمک متبرک شده و در بین مردم توزیع میشود. همچنین تصاویر متبرک شهدای جنگ رمضان تقدیم خانوادههای معظم شهدا خواهد شد.
