۲ حفار غیرمجاز چاه آب در دورود دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دورود بااطلاع از اقدامات غیرقانونی در خصوص حفر چاه آب به‌صورت غیرمجاز در یکی از روستاهای اطراف، با هماهنگی قضائی به محل اعزام شدند.

در این عملیات، دو نفر از حفاران غیرمجاز دستگیر و تجهیزات مخصوص حفر چاه توقیف شد. متهمان به همراه پرونده تشکیل شده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی و ذی‌صلاح معرفی شدند.

پلیس لرستان با هشدار به افراد فرصت‌طلب، تخریب‌کنندگان منابع طبیعی و محیط‌زیست و همچنین کسانی که اقدام به برداشت غیراصولی و غیرقانونی از سفره‌های زیرزمینی می‌کنند، تأکید کرد که با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد شد.