۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

سارقان منزل و مغازه در خرم‌آباد دستگیر شدند

سارقان منزل و مغازه در خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: سارقان منزل و مغازه در شهرستان خرم‌آباد دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پلیس آگاهی لرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، دو نفر سارق حرفه‌ای منزل و مغازه را شناسایی کردند.

با هماهنگی صورت‌گرفته با مقام قضائی، هر دو متهم طی دو عملیات جداگانه دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

در تحقیقات به‌عمل‌آمده، سارقان به پنج فقره سرقت منزل و مغازه در سطح استان اعتراف کردند.

متهمان پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

پلیس لرستان ضمن هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی، اعلام کرد با قاطعیت با سارقان و مجرمان برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6810584

