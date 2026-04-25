۹ موکب فرهنگی و پذیرایی در تجمعات شبانه خوانسار فعال شد

حجت الاسلام مهدی شانهای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپای موکب فرهنگی ، مشاوره و پذیرایی در تجمعات شبانه اظهار کرد :بیش از ۵۰ شب حضور پرشور مردم شهرستان در تجمعات شبانه در میدان حضرت امام خمینی (ره) بار دیگر جلوهای از انسجام و تقویت روحیه دینی و انقلابی مردم منطقه به نمایش گذاشت.
وی افزود :در حاشیه این برنامه هر شب سه موکب پذیرایی و شش موکب فرهنگی و مشاوره و پرسش سیاسی با مشارکت طلاب و روحانیون شهرستان، مجموعههای مردمی و ادارات شهرستان فعال هستند و به ارائه خدمات فرهنگی و پاسخگویی به سوالات و دغدغههای جامعه میپردازند.
حجتالاسلام شانه ای ابراز کرد: برگزاری ویژه برنامه چهلمین روز شهادت مقام معظم رهبری و همچنین مراسم چهلم شهدای جنگ رمضان شهرستان با حضور دستجات عزاداری هیئات مذهبی از جمله برنامههای مناسبتی در این ایام بود که با حضور اقشار مختلف مردم و عزاداران برگزار شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوانسار خاطر نشان کرد :برپایی رژه خودرویی شبانه و اقامه نماز استغاثه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه نیز از دیگر برنامه های این شب هاست.
وی ادامه داد، همچنین بمناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر، مراسم جشنی با شور و معنویت ویژهای برگزار شد که حضور فعال اقشار مختلف مردم و گروههای فرهنگی را در پی داشت.
به گفته حجتالاسلام شانه ای ، این رویدادها نشان از پیوستگی عمیق فرهنگی و دینی و تعهد جامعه نسبت به ارزشهای اسلامی-انقلابی دارد و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان را به همکاری هرچه بیشتر وتشکیل کارگروههای تخصصی در جهت ارتقاء فضاهای معنوی و فرهنگی تشویق میکند.
وی تأکید کرد: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوانسار با هماهنگی با ادارات و مجموعههای مردمی، همچنان برای حفظ و گسترش نشاط دینی و پاسخگویی به سوالات و نیازهای جامعه آماده فعالیت است.
