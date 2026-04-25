هنر و مدرسه ابزارهای مؤثر در انتقال مفاهیم فرهنگی به نسل نوجوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تاج‌الدین صالحیان ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: غرب با زیر پا گذاشتن قواعد حقوق بین‌المللی که خود بنیان نهاده، اولین تجاوز را به این قوانین انجام داده است.

وی بر حفظ این اتحاد به عنوان سنگر اصلی تأکید کرد، گفت: میدان، خیابان و دیپلماسی سه ضلع قدرت کشور تحت زعامت رهبر معظم انقلاب است.

صالحیان خواستار تلاش همگانی در این حوزه‌ها شد و هنر و آموزش و پرورش را نماد قدرت نرم ملت معرفی کرد و بیان داشت: با استفاده از ابزارهای نوین و زبان هنر، می‌توان مفاهیم انقلابی را به نسل نوجوان منتقل کرد، هرچند در زمینه تولید محتوای مناسب، نیاز به تلاش بیشتری است.

صالحیان ضمن تبریک هفته معلم، از ثبات و اقتدار کشور در شرایط پیچیده کنونی به برکت تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ابراز خرسندی کرد.

وی در پایان، از تلاش‌های کادر آموزش و پرورش، مدیران و کارکنان مدارس استان ایلام در شرایط اخیر قدردانی کرد و بر حفظ هوشیاری سه ضلع میدان، خیابان و دیپلماسی تحت رهبری مقام معظم رهبری تأکید کرد.