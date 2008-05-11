به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد انتظار نمی‌رود "باریا" جوزپه تورناتوره که اکنون در مراحل پس از تولید است، تا پایان سال 2008 آماده نمایش شود، هرچند سازندگان فیلم قصد دارند آن را در بازار فیلم جشنواره کن عرضه کنند که از این هفته آغاز می‌شود.





جوزپه تورناتوره

تورناتوره اخیرا در نشستی مطبوعاتی در یکی از لوکیشن‌های فیلم در تونس حاضر شد و هرچند درباره داستان فیلم جدید خود چیزی نگفت، اما درباره مسیری که "باریا" طی کرد حرف زد. عنوان فیلم تلفظ سیسیلی شهری است که او در آن به دنیا آمد و در حومه پالرمو در سیسیل قرار دارد.

فیلمساز 52 ساله گفت ایده پروژه "باریا" سال‌ها در ذهن او بود، اما همیشه به این فکر می‌کرد که برای ساخت آن باید صبر کند تا سن‌اش کمی بالاتر برود. از "باریا" به عنوان شخصی‌ترین پروژه تورناتوره تاکنون یاد می‌شود، اما احتمالا می توان آن را بلندپروازانه ترین فیلم او نیز دانست که این مسئله چند دلیل دارد. نخست ابعاد این پروژه است.

سازندگان "باریا" برای صحنه‌های فیلم، استودیویی به مساحت شش هکتار در بن عروس، منطقه‌ای صنعتی خارج از شهر تونس مرکز این کشور درست کردند و موریتسیو ساباتینی که سابقه همکاری در فیلم‌های روبرتو بنینی را دارد، کارگردان هنری فیلم است.

ابعاد دکورهای ساخته شده برای "باریا" سه برابر دکورهای "دار و دسته نیویورکی" مارتین اسکورسیزی در استودیو چینه چیتا است. تورناتوره به لحاظ سبک، فیلم خود را به "کالیدوسکوپ" تشبیه کرده است. او گفت منتقدان احتمالا برای توصیف "باریا" از واژه "گروه بازیگری" استفاده می‌کنند که شاید این تعبیر درست باشد.

در فیلم جدید تورناتوره بیش از 100 بازیگر شامل مونیکا بلوچی، لوئیجی لو کاسیو، رائول بووا و لینا ساستری حضور دارند. تورناتوره از جزئیات داستان چیزی نگفت و تنها به این نکته اشاره کرد که فیلم او یک کمدی است که هم بامزه است و هم غم‌انگیز.

تورناتوره گفت داستان "باریا" زندگی سه نسل را از سال‌های 1930 تا 1970 در بر می‌گیرد و شخصیت‌های اصلی فیلم او پپینو و مانینا هستند که نقش این دو را فرانچسکو شانا و مارگارت مید بازی می‌کنند. خالق فیلم معروف "سینما پارادیزو" این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که سیاست محور اصلی فیلم اوست و داستان در دورانی اتفاق می‌افتد که "همه شیفته سیاست بودند."

به گفته تورناتوره تمام فیلم‌های او به نوعی زندگینامه شخصی هستند، اما شخصیت اصلی فیلم "باریا" خود او نیست. هرچند کارگردان ایتالیایی این فیلم را خیلی شخصی‌تر از "سینما پارادیزو" می‌داند. این بار نیز تورناتوره با انیو موریکونه آهنگساز سرشناس ایتالیایی همکاری کرده است.

تورناتوره موسیقی موریکونه در این فیلم را بسیار پیچیده‌تر از کار او در "ناشناس" توصیف کرد که پارسال به عنوان نماینده ایتالیا در بخش اسکار بهترین فیلم غیر‌انگلیسی‌زبان حضور داشت. یکی دیگر از جنبه‌های بلندپروازانه کار این است که "باریا" در دو نسخه تهیه می‌شود. یکی به لهجه محلی برای پخش در سیسیل و خارج از کشور (با زیرنویس) و دیگری به زبان ایتالیایی.

تورناتوره برای فیلم سال 1989 "سینما پارادیزو" برنده اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان شد. از دیگر فیلم‌های او می‌توان به "ستاره‌ساز" و "افسانه 1900" اشاره کرد.