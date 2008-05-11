اجرای موسیقی فولکلور ایران توسط گروه کر تالار وحدت

رهبر گروه کر تالار وحدت با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : گروه کر تالار در سال گذشته اجراهای متعددی همراه با ارکسترهای مختلف داشت که در این بین همراهی با اجرای ارکسترملی و ارکسترسمفونیک و اجرای آثاری از هوشنگ کامکار از مهمترین برنامه های گروه کر تالار وحدت بود ولی آنگونه که شایسته است نتوانستیم برنامه های خود را به طور مستقل اجرا کنیم ؛ اما درحال حاضر مشغول تمرین رپرتواری از آهنگهای موسیقی فولکلور ایران هستیم .

رازمیک اوهانیان در ادامه به شیوه اجرای این قطعات اشاره کرد و گفت : در نظر دارم مجموع این اجراهای را با توضیحات ارائه کنیم به این معنا که یک شاعر و یا گوینده ای که اطلاعات دقیق از این گویش های فولکلور ایرانی دارد مجموع آهنگها را به صورت دکلمه با گروه کر بخواند در واقع گروه کر تالار وحدت قصد دارد شب موسیقی فولکلور موسیقی ایران را به بهترین شکل ممکن اجرا کند .

وی در ادامه افزود : برخی از قطعات فولکلوریک ایران در گذشته توسط ارکسترهای مختلف اجرا شده اما من بیش از هر عنوانی دنبال قطعاتی هستم که براساس موسیقی کلاسیک تنظیم شده است تا برای شنونده های غیرایرانی نیز دوست داشتنی و قابل شنیده باشد.

رهبر گروه کر در ادامه به آثار اهنگسازانی که در این حوزه آثار شاخص داشته اند اشاره کرد و گفت : در زمینه موسیقی فولکلور آثار بسیاری ساخته شده است ولی اولین قطعات فولکلور برای گروه کر را "روبیک گریکوریان" نوشته که به صورت منسجم قبل از انقلاب به چاپ رسید .

رازمیک اوهانیان در پایان با انتقاد به عدم استقلال گروههای کرال درایران گفت : یکی از مسائل آزاردهنده به رسمیت نشناختن فرهنگ کر در میان شنونده های ایرانی است به این معنا که فرهنگ موسیقی کر در ایران ضعیف است و این در حالی است که فرهنگ کرال در میان کشورهای اروپایی نهادینه شده است به گونه ای که اگر بخواهند تاریخ ساخت یک اثر را پیدا کنند می توانند از سال بازنشستگی اعضا تاریخ ساخت آثار و اجرای آنها را بیابند درحالی که نخستین نفرات گروه کر ایران درسال گذشته بازنشسته شدند.