به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی پیش از ظهر شنبه در دیدار با تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) به تشریح بخشی از فعالیتها و اقدامات مجموعه مدیریت شهری قم در دورهای جنگ تحمیلی اخیر پرداخت و گفت: از همان ساعات ابتدایی آغاز تجاوز دشمنان، دستور کارهای لازم در حوزههای مختلف خدماتی، امدادی و پشتیبانی به واحدهای اجرایی ابلاغ شد و مجموعه شهرداری با آمادگی کامل وارد عمل شد.
وی گفت: در همان دقایق نخست وقوع حوادث و آسیب به برخی نقاط شهری، نیروهای سازمان آتشنشانی و مدیریت بحران شهرداری در محل حاضر شده و عملیات امدادرسانی و پشتیبانی را آغاز کردند و تلاش شد روند خدماترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
شهردار کلانشهر قم با اشاره به استمرار فعالیتهای جاری مدیریت شهری افزود: در کنار مأموریتهای مرتبط با شرایط اضطراری، خدمات معمول شهرداری از جمله نظافت شهری، آسفالت معابر و اجرای پروژههای عمرانی نیز بدون هیچگونه توقف ادامه پیدا کرد و تلاش شد اختلالی در روند خدمترسانی به شهروندان ایجاد نشود.
وی ادامه داد: در این ایام، علاوه بر خدمات عمرانی و امدادی، برنامههای فرهنگی، رفاهی و پشتیبانی نیز برای تجمعات و حضورهای مردمی در سطح شهر پیشبینی و اجرا شد تا پاسخگویی مناسبی به نیازهای اجتماعی شهروندان صورت گیرد.
عظیمی با اشاره به برخی اقدامات ویژه رفاهی در این دوره تصریح کرد: توزیع یک هفته سوخت CNG رایگان در جایگاههای متعلق به شهرداری قم انجام شد و همچنین در مجموعه موسوم به تنورخانه ایران، بیش از ۳۰۰ نوع نان تمدنی به صورت رایگان تولید و در میان شهروندان توزیع شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش نیروی انسانی در مدیریت شرایط بحرانی اظهار کرد: مدیران، معاونان و کارکنان شهرداری در حالت آمادهباش کامل قرار داشتند و با رویکردی جهادی تلاش کردند خدمات شهری در هیچ بخشی متوقف نشود و نیازهای شهروندان در سریعترین زمان ممکن پاسخ داده شود.
شهردار کلانشهر قم افزود: این مجموعه اقدامات نشاندهنده عزم جدی مدیریت شهری برای تداوم خدمترسانی در شرایط خاص است و تلاش شده با انسجام سازمانی، خدمات شهری در بالاترین سطح ممکن ارائه شود.
قم- شهردار قم گفت: روند ارائه خدمات عمومی به شهروندان قمی در ایام جنگ رمضان بدون وقفه ادامه یافته و هیچگونه اختلالی در خدمترسانی ایجاد نشده است.
نظر شما