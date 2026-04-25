۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

هیچ خللی در روند خدمات‌رسانی به شهروندان قم در جنگ رمضان ایجاد نشد

قم- شهردار قم گفت: روند ارائه خدمات عمومی به شهروندان قمی در ایام جنگ رمضان بدون وقفه ادامه یافته و هیچ‌گونه اختلالی در خدمت‌رسانی ایجاد نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی پیش از ظهر شنبه در دیدار با تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) به تشریح بخشی از فعالیت‌ها و اقدامات مجموعه مدیریت شهری قم در دوره‌ای جنگ تحمیلی اخیر پرداخت و گفت: از همان ساعات ابتدایی آغاز تجاوز دشمنان، دستور کارهای لازم در حوزه‌های مختلف خدماتی، امدادی و پشتیبانی به واحدهای اجرایی ابلاغ شد و مجموعه شهرداری با آمادگی کامل وارد عمل شد.

وی گفت: در همان دقایق نخست وقوع حوادث و آسیب به برخی نقاط شهری، نیروهای سازمان آتش‌نشانی و مدیریت بحران شهرداری در محل حاضر شده و عملیات امدادرسانی و پشتیبانی را آغاز کردند و تلاش شد روند خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

شهردار کلانشهر قم با اشاره به استمرار فعالیت‌های جاری مدیریت شهری افزود: در کنار مأموریت‌های مرتبط با شرایط اضطراری، خدمات معمول شهرداری از جمله نظافت شهری، آسفالت معابر و اجرای پروژه‌های عمرانی نیز بدون هیچ‌گونه توقف ادامه پیدا کرد و تلاش شد اختلالی در روند خدمت‌رسانی به شهروندان ایجاد نشود.

وی ادامه داد: در این ایام، علاوه بر خدمات عمرانی و امدادی، برنامه‌های فرهنگی، رفاهی و پشتیبانی نیز برای تجمعات و حضورهای مردمی در سطح شهر پیش‌بینی و اجرا شد تا پاسخگویی مناسبی به نیازهای اجتماعی شهروندان صورت گیرد.

عظیمی با اشاره به برخی اقدامات ویژه رفاهی در این دوره تصریح کرد: توزیع یک هفته سوخت CNG رایگان در جایگاه‌های متعلق به شهرداری قم انجام شد و همچنین در مجموعه موسوم به تنورخانه ایران، بیش از ۳۰۰ نوع نان تمدنی به صورت رایگان تولید و در میان شهروندان توزیع شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش نیروی انسانی در مدیریت شرایط بحرانی اظهار کرد: مدیران، معاونان و کارکنان شهرداری در حالت آماده‌باش کامل قرار داشتند و با رویکردی جهادی تلاش کردند خدمات شهری در هیچ بخشی متوقف نشود و نیازهای شهروندان در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

شهردار کلانشهر قم افزود: این مجموعه اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای تداوم خدمت‌رسانی در شرایط خاص است و تلاش شده با انسجام سازمانی، خدمات شهری در بالاترین سطح ممکن ارائه شود.

مهدی بخشی سورکی

