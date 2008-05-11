آموزش و پرورش مرهون اندیشه های پاک شهدای دانش آموز و طلبه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ، در پیام علی احمدی آمده است : حضور شور آفرین شما در کنگره ای که برای ارج نهادن به خدمات بی بدیل شهدای دانش آموز و طلاب علوم دینی برگزار می شود ، نوید بخش شعوری از سر تدبیر و عشقی برخاسته از ایمان به اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی است . بی تردید آموزش و پرورش کشور مرهون اندیشه های پاک و برخاسته از تعهد و ایمان شهدای دانش آموز و همرزمان بزرگ آنها ، طلاب دینی است که علم و عرفان و عشق و خداپرستی آگاهانه و عالمانه را به یکدیگر پیوند زده و در بستر عمل ، این آشتی عقل و عشق را به همه جهانیان نشان داده اند .

آنان امانتی سترگ به ما سپرده اند تا آن را نسل به نسل انتقال دهیم و این امانت اکنون حبل المتین آموزش و پرورش و فرهنگ غنی این کشور شده است تا همه صالحان و عاشقان و دین باوران بر آن چنگ زنند و دینی را تعریف و تبلیغ کنند که معلم آن شهید رجایی و دانش آموزش فهمیده های تاریخ بشری اند .

طلاب عزیز و مقاوم

هدایت گری های عاشقانه و عارفانه شما در صحنه زندگی نشان داد که اخلاق دنیای غرب نه تنها پاسخگوی نیاز اصیل و درونی انسان نیست بلکه مخرب حیات است و انسان را به دستگاهی ایستا ، بی تحرک و عقب مانده تبدیل خواهد کرد . شما هوشمندانه عشق الهی را گسترش دادید بدون آنکه کوچکترین خدشه ای به ارزش ها و باورهای اصیل اخلاق اسلامی وارد شود ، شما اخلاق و عرفان نظری و عملی را ممزوج ساختید و کیمیایی بوجود آوردید که خودپرستی را رماند و ایمان و شجاعت را به ارمغان آورد .

آموزش و پرورش کوشیده است امانت شهدای طلبه و دانش آموز را پاس بدارد و خواسته والای آنان را سرفصل سیاست های خود قرار دهد و آن را در حیطه برنامه ریزی و اجرا با دقتی شگرف و با معیارها و شاخص های بی بدیل اسلامی به جریان اندازد .

اینجانب به عنوان خدمتگزار دستگاه تعلیم و تربیت کشور از برگزار کنندگان این حرکت فرهنگی ارزشمند و دانش آموزان عضو انجمن های اسلامی دانش آموزان و همچنین طلاب علوم دینی و حوزه های علمیه به ویژه مسئولان محترم شهرستان ملایر قدردانی و سپاسگزاری می نمایم و توفیق روزافزون همه خدمتگزاران اسلام را از خداوند بزرگ خواستارم .

خاطر نشان می شود ، "کنگره همکلاسی و هم حجره ای آسمانی" به ابتکار اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و با اهداف پاسداشت ارزشهای شهدای دانش آموز و روحانی و انتقال آرمانهای بلند آنان در میان نسل نوین انقلاب ، شناخت آثار و کارکردهای شهادت در میان نسل جوان و پرهیز از شعارگویی در زمینه حفظ آرمانهای شهیدان و دستیابی به راهکارهای مؤثر برای تهذیب اخلاقی جوانان با الگوگیری از رفتارهای شهدای دانش آموز و روحانی 22 اردیبهشت سال جاری در شهرستان ملایر برگزار می شود .