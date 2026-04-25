اجرای ۲۰ برنامه طی هفته بزرگداشت مقام معلم در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی در جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم، ضمن تأکید بر لزوم ارجنهادن به جایگاه رفیع فرهنگیان، از پیشبینی و تدوین بیش از ۲۰ برنامه متنوع برای هفته بزرگداشت مقام معلم با گرامیداشت یاد و خاطره معلمان شهید جنگ رمضان خبر داد.
وی گفت: هفته معلم فرصتی مغتنم برای تبیین جایگاه تعلیموتربیت در جامعه و تقدیر از تلاشهای مجاهدانه معلمان است.
معاون اداره کل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به رویکرد امسال این ستاد، افزود: تلاش شده است تا برنامههای گرامیداشت مقام معلم با محوریت احترام به مقام شامخ شهدای فرهنگی و با عنایت به تقارن زمانی با ایام ماه مبارک رمضان، با رنگوبوی معنوی و در شأن این قشر فرهیخته طراحی و اجرا شود.
محمدی، تصریح کرد: با همافزایی اعضای ستاد، بیش از ۲۰ عنوان برنامه متنوع و اثربخش برای این هفته در نظر گرفته شده است که باهدف ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و ایجاد فضای نشاط و پویایی در مدارس استان اجرایی خواهد شد.
وی عنوان کرد: برنامهریزی دقیق جهت اجرای باکیفیت و جامع این برنامهها در تمامی شهرستانها و مناطق تابعه استان آغاز شده و امیدواریم با مشارکت تمامی ارکان آموزشوپرورش، شاهد برگزاری هفتهای ماندگار و ارزشمند برای جامعه فرهنگیان استان باشیم.
