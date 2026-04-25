شعار «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» فریادی برای نابودی استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی شنبه شب در اجتماع اقتدار مردم بهشهر با اشاره به سنت دیرینه علم‌گردانی در استان گفت: این پرچم‌ها در دست مردم خود علم است؛ علمی که برافراشتن آن پیام ماندگاری حرم اهل‌بیت (ع) در ایران اسلامی را به جهانیان منتقل می‌کند.

وی با تأکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی اظهار داشت: هر چه در فرهنگ ما هست از نگاه ائمه اطهار (ع) سرچشمه می‌گیرد و سنت علم‌گردانی تجلی همین پیوند ناگسستنی است.

معافی افزود: ایران حرم اهل‌بیت (ع) است و حفظ این حرم تضمین‌کننده بقای همه حرم‌ها در جهان است.

وی همچنین نقش مردم در بزنگاه‌های سیاسی کشور را کلیدی خواند و تأکید کرد: شما مردم قدرت اصلی را آفریدید و در انتخاب رهبران با بصیرت خود مسیر انقلاب را تضمین کردید.

مدیرکل کمیته امداد مازندران درباره شعار مرگ بر آمریکا نیز گفت: این شعار از عمق باورهای دینی مردم برمی‌خیزد و کمتر از صلوات نیست؛ معنای آن انزجار از ظلم و آرزوی فروپاشی ساختارهای استکباری و صهیونیستی است.

وی در پایان تصریح کرد: حضور مردم در این اجتماعات با پرچم‌ها احیای سنت‌های حسینی و اعلام اقتدار است؛ اقتداری که ریشه در ایستادگی بر مدار حق دارد.