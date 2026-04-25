به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه شنبه در دیدار با جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به همکاری و تابآوری مردم در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: خوشبختانه وضعیت زیرساختهای استان نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه بحث سازمان پدافند غیرعامل و پرداختن به اهدافی که دنبال میکند بسیار حائز اهمیت است و رهبر عزیز و شهیدمان نیز تأکید ویژهای در این زمینه داشتند، گفت: امروز شاهد ظهور و بروز تأکیدات و اقداماتی که در حوزه پدافند غیرعامل صورتگرفته در سطح کشور شاهد هستیم.
استاندار لرستان، ادامه داد: در این راستا از عموم مردم استان که در جریان جنگ تحمیلی نهایت همکاری را در مقابل تهاجم دشمن داشتند، قدردانی میکنیم و خوشبختانه زیرساختهای استان از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند.
شاهرخی، اضافه کرد: علیرغم اینکه دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار بارها بهکرات راه تردد مردم را به بهانه بهرهبرداری نظامی مورد هدف قرارداد ولی باتوجهبه راههای مختلفی که پیشبینیشده و سرعت عمل نیروهای عملکننده در استان، وزارت راه، راهداری و سایر دستگاههای همکار بهسرعت مسیر برای مردم آماده میشد.
وی افزود: در این راستا درخواست ما از سازمان پدافند این است که با همراهی و کمک به دستگاههای ذیربط جاده خرمآباد - پلدختر که از سال ۹۸ تا به امروز در حال ساخت هست، تسریع شود؛ زیرا با تکمیل این محور، هم مردم از مزایای آن بهرهمند میشوند و هم نقش مهمی در حوزه پدافند غیرعامل دارد.
استاندار لرستان، ادامه داد: دو قطعه از آزادراه شمال به جنوب در مقطع استان لرستان نیز تکمیل نشدهاند که یکی مسیر اراک - بروجرد است که سال گذشته عملیات اجرایی آن را آغاز کردیم و نیاز به حمایت بیشتر مرکز برای تکمیل دارد.
شاهرخی، تصریح کرد: مطالبه دیگر نیز ساخت و تکمیل ۳۵ کیلومتر حدفاصل خرمآباد - آزادراه پل زال است که این محور نیز در این جلسه موردتأکید قرار گرفت.
وی افزود: علاوه بر این یکی از مطالبات مردم عزیز ما در شهرهای خرمآباد و ازنا جابهجایی شرکت نفت و انبارهای نفتی است.استاندار لرستان، ادامه داد: از مسئولان سازمان پدافند غیرعامل کشور درخواست کردیم که انبارهای نفت خرمآباد و ازنا از داخل شهرها منتقل شوند؛ زیرا کار مفصل، مهم و طولانی است و انتظار همکاری و پیگیری در این زمینه داریم.
نظر شما