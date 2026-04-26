مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، از امروز با ورود سامانه ناپایدار به استان، تا اواخر هفته به تناوب افزایش ابر، وزش باد شدید و تندبادهای لحظهای در سطح استان پیشبینی میشود.
وی افزود: در برخی نقاط استان، بهویژه مناطق مستعد، رگبار باران، رعد و برق و احتمال تگرگ نیز دور از انتظار نیست.
کارشناس مسئول پیشبینی هوای استان اصفهان با اشاره به وضعیت بارشها گفت: برای روزهای یکشنبه و سهشنبه در بیشتر مناطق استان رگبارهای بهاری پیشبینی میشود.
معتمدی ادامه داد: شدت وزش باد در روز چهارشنبه افزایش خواهد یافت و این شرایط میتواند در برخی مناطق مستعد منجر به وقوع طوفان و خیزش گرد و خاک محلی شود.
وی با بیان اینکه هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۰ در خصوص مخاطرات ناشی از این ناپایداریها صادر شده است، از شهروندان خواست تمهیدات لازم را در برابر وزش باد شدید و پدیدههای همرفتی در نظر بگیرند.
معتمدی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی در دمای بیشتر مناطق استان پیشبینی نمیشود.
وی اضافه کرد: در این بازه زمانی، خور و بیابانک با دمای ۳۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و بویین میاندشت با دمای ۳ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان خواهد بود.
