همایش علمی - فرهنگی بزرگداشت روز ملی فردوسی بر گزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین علیپور ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در این همایش دو روزه اساتید فردوسی شناس و شاهنامه پژوه همچون دکتر مهرعلی اسلامی ندوشن، دکتر شیرین بیانی، دکتر قدمعلی سرامی، دکتر علی رواقی، دکتر سید احمد، وکیلیان و استادان دیگری از داخل و خارج از کشور سخنرانی خواهند کرد.

وی اظهار داشت: علاوه برآن اجرای موسیقی سنتی و مقامی و نیز شعر خوانی برنامه های دیگر این همایش خواهد بود.

علیپور افزود: مراسم گشایش این همایش ساعت 16 روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه در محل پردیس دانشگاه فردوسی تالار مجمع کانونهای فرهنگی هنری دانشگاه خواهد بود.

مدیر اجرایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی افزود: در آغاز این همایش پیام وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قرائت خواهد شد و مقامات استان به سخنرانی خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی انجمن آثارفرهنگی خراسان رضوی با همکاری فرهنگسرای فردوسی و قطب علمی فردوس شناسی دانشگاه فردوسی این همایش را برگزار خواهند کرد.

علیپور اظهار داشت: ستاد بزرگداشت مفاخر فرهنگی استان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی این مراسم ویژه را برگزار خواهند کرد.

همچنین به همین مناسبت مراسم ویژه بزرگداشت روز ملی فردوسی در محل آرامگاه آن حکیم فرزانه، شهر توس برگزار خواهد شد و علاقه مندان به این شاعر ارجمند بر گرد آرامگاه وی جمع می شوند.