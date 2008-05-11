آمار خشکسالی نگران کننده است، باید تدبیری اندیشید

به گزارش خبرنگار مهر ، علی عسگری که در پی جلسه غیر علنی مجلس با وزیران نیرو و جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران پارلمانی سخن می گفت اظهار داشت : در این نشست می بایست منتخبان مجلس هشتم نیز حضور می داشتند زیرا بیشتر مطلب مربوط به آینده است.

وی همچنین گفت : آمارهای ارائه شده نگران ‌کننده بود که باید تدبیری برای آن اندیشید.

نماینده مردم مشهد راهکارهای پیشنهادی وزیران را در جلسه امروز صرفه جویی ، استفاده بهینه از آب و استفاده از آب‌های مرزی عنوان کرد .

عسگری تاکید کرد: این موضوع باید در بودجه ریزی نیز در اولویت قرار گیرد.