چرای زودهنگام در مراتع سمنان ممنوع؛ مجازات متخلفان با ابطال پروانه

به گزارش خبرنگار مهر، حسام خالصی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی منابع طبیعی استان سمنان ضمن اشاره به برنامه چرای مراتع امسال بیان کرد: با توجه به اینکه حفظ پوشش گیاهی مراتع و مدیریت چرای دام توام با عملیات اصلاح و احیاء ضرورت دارد، بیان کرد: این امر نقش اساسی در راستای بهره برداری پایدار و حفظ آب و خاک داشته باشد.

وی افزود: از آنجایی که تعداد زیاد دام و چرای مفرط و غیر اصولی از قبیل چرای زودرس و عدم رعایت ظرفیت و زمان ورود دام به مرتع، مهمترین عامل تخریب مراتع محسوب می شود، لذا به منظور حفظ آب و خاک، تجدید پوشش گیاهی و حفظ ارزش های زیست محیطی مراتع، رعایت نکاتی مهم است که خطاب به دامداران بیان می‌شود.

رئیس اداره امور مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با تاکید بر اینکه از کوچ زود هنگام به مراتع ییلاقی پیش از آمادگی مراتع و پیش از موعد مقرر در پروانه مرتعداری خودداری خواهد شد، گفت: همچنین تمامی بهره برداران مراتع ییلاقی و روستایی موظف هستند پیش از ورود به مراتع با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها نسبت به تمدید پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام) از طریق ثبت نام در درگاه ملی مجوزها و سامانه سماک اقدام نمایند در غیر این‌صورت بهره‌برداران متخلف، همانند افراد فاقد پروانه تلقی و برابر قانون با آنها رفتار می‌شود.

ورود و خروج دام در مراتع میان بند و ییلاقی براساس مندرجات پروانه چرا و یا طرح‌های مرتعداری بوده، لذا مرتعداران می‌بایست پروانه مرتعداری خود را هنگام ورود به مراتع به‌همراه داشته باشند تا مشکلات بعدی برای آن‌ها ایجاد نگردد.

خالصی با بیان اینکه ورود دام‌های عشایری صرفا از ایل راه‌ها و گلوگاه‌های مشخص شده با رعایت مندرجات پروانه مرتعداری صورت پذیرد، بیان کرد: در صورتیکه صاحبان پروانه مرتعداری تحت هر عنوان (اجاره، فروش، واگذاری و ...) پروانه خود را در اختیار سایر دامداران قرار دهند وفق مقررات و براساس فصل چهارم شیوه نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور، نسبت به ابطال پروانه مرتعداری ایشان اقدام خواهد شد.

وی افزود: دامداران فاقد پروانه چرا حق ورود به مراتع میان بند و ییلاقی را نداشته و در صورت ورود، متخلفین به محاکم قضایی معرفی خواهند شد. همچنین مرتعدارانی که پروانه‌های چرای دام ایشان تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر شده، می بایست حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به تهیه طرح مرتعداری اقدام کنند، لذا این افراد می‌بایست در اسرع وقت، ضمن مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها، نسبت به درخواست و پیگیری مراحل تهیه طرح مرتعداری اقدام کنند در غیر این صورت پروانه‌های مرتعداری ایشان باطل و فاقد اعتبار است.