اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای آسمان لرستان

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تقویت فعالیت سامانه بارشی در آسمان لرستان را اعلام کرد و اظهار داشت: بارش باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، وزش باد شدید در این راستا برای استان پیش میشود.
وی زمان فعالیت این سامانه بارشی را بامداد چهارشنبه عنوان کرد و گفت: ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و خشکه رودها، طغیان رودخانههای فصلی، خطر اصابت صاعقه، خطر ریزش کوه و... در استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم عدم انجام فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیلها و رودخانهها و خشکه رودها، عدم جابهجایی عشایر، خودداری از چرای دام، خسارت به برخی محصولات زراعی و باغی، آمادگی دستگاههای خدمترسان بهویژه راهداری و شهرداری و... تأکید کرد.
مرادپور، گفت: ا توجه به ماهیت متغیر بارشهای فصل بهار و نیز بالابودن شاخصهای ناپایداری، بارشها طی ساعاتی از امشب و فردا شب از مقدار بیشتری برخوردار هستند.
