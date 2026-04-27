به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو ایران که آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را در دستور کار دارد، اردیبهشت ماه جاری در دو گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان حضور خواهد یافت.

ملی‌پوشان کشورمان که تمرینات خود را زیر نظر رشاد ممدوف پیگیری کردند، به دلیل محدودیت‌های پروازی امروز (دوشنبه ۷ اردیبهشت) از مسیر زمینی ماکو و سپس ترکیه راهی تاجیکستان شدند.

نخستین گرنداسلم روزهای ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت به میزبانی تاجیکستان برگزار خواهد شد که قرعه کشی این مسابقات روز پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد و مبارزات روز نخست جمعه برگزار می شود که ایران نماینده ای نخواهد داشت.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته، روز شنبه الیاس پرهیزگار در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم به روی تاتامی می‌رود و روز یکشنبه نیز امیرعباس عباس‌چوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم و محمد پوریا بنائیان در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

تیم ملی جودو ایران پس از پایان رقابت های تاجیکستان راهی قزاقستان خواهد شد تا روزهای ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت دومین گرنداسلم خود را پشت سر بگذارد.

رشاد ممدوف سرمربی آذربایجانی هدایت تیم ملی را برعهده دارد و ایوب رستمی به عنوان مربی و مهدی خوشی به عنوان سرپرست در کنار ملی پوشان خواهد بود.