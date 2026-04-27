  1. سیاست
  2. سایر
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت چهلمین روز شهادت علی لاریجانی

بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت چهلمین روز شهادت علی لاریجانی

​​​​​​​مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه ای از آحاد مردم انقلابی برای حضور در آیین اربعین شهادت دکتر علی لاریجانی دعوت بعمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه ای از آحاد مردم انقلابی برای حضور در آیین اربعین شهادت دکتر علی لاریجانی دعوت بعمل آورد.

متن بیانیه مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است:

در آستانهٔ چهلمین روز از عروج ملکوتی عبد صالح خدا، یار وفادار رهبری و سنگرنشین بی‌ادعای جبهه‌های خدمت، شهید جلیل‌القدر «دکتر علی لاریجانی»، قرار داریم.

او که حیات طیبهٔ خویش را وقف صیانت از حریم جمهوریت و اسلامیت نظام کرد و خون مطهرش همراه با خون فرزند برومندش، «دکتر مرتضی لاریجانی»، مُهر تأییدی بر ایستادگی در برابر جبههٔ باطل شد.

شهید والامقامی که در تمامی مقاطع و سنگرهای خطیر ــ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست سازمان صداوسیما و دبیری شورای عالی امنیت ملی تا ریاست قوهٔ مقننه و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ــ عقلانیت انقلابی، تدبیر راهگشا و استواری بر ایمان را به نمایش گذاشت و با خون خود، تفسیری گُلگون از «فَاستَقِم کَما اُمِرت» را در برابر دیدگان جهانیان نگاشت.

بی‌تردید شهادت رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای و یاران شهیدش، طلیعهٔ جوششی تازه در بیداری امت اسلامی و استحکام صفوف مقاومت می باشد و بر ماست که با تجدید عهدی، انقلابی، مشتعل‌تر از پیش، راه آن مجاهدان فرزانه را تا تحقق وعدهٔ الهی تداوم بخشیم.

مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین‌وسیله از آحاد مردم قدرشناس، انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت می‌کند تا در آیین اربعین شهادت یادگار بیت اجتهاد و اسوهٔ ایثار و جهاد، در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ پس از اقامهٔ نماز مغرب و عشا در حرم مطهر کریمهٔ اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه (س)، شبستان امام خمینی (ره) حضوری حماسی و دشمن‌شکن داشته باشند.

کد مطلب 6812675
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها