۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

رزمایش «جان فدا برای ایران امام رضایی» در شهرهای لرستان برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش «جان فدا برای ایران امام رضایی» در شهرهای لرستان برگزار می‌شود.

این رزمایش هم‌زمان سراسر کشور طی روز چهارشنبه هفته جاری از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در شهرهای لرستان برگزار می‌شود.


خرم‌آباد

خیابان انقلاب، نبش بعثت

ازنا

از میدان راه‌آهن به سمت پارک ملت

الشتر

میدان عاشورا، خیابان کهمان


الیگودرز

از مقابل دادسرا تا میدان امام حسین (ع)

بروجرد

از میدان بهشت به سمت مصلی نمازجمعه


پلدختر

از میدان شهید بهشتی تا میدان شهدا


سپیددشت

از ورودی شهر تا جایگاه مرکزی شهر سپیددشت

دورود

از بلوار معلم مسجد حضرت امیر علیه‌السلام تا میدان ولایت


دوره چگنی

حرکت از گلزار شهدای شهرستان به سمت مصلی نمازجمعه

دلفان

از میدان بعثت تا میدان امام (ره)


رومشکان

از درب مسجد امیرالمؤمنین علیه‌السلام تا میدان امام خمینی (ره)

کوهدشت

میدان امام خمینی (ره)

