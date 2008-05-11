توقف مدعیان گره قهرمانی لیگ هفتم را کورتر کرد/ تساوی مثلث قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور - جام خلیج فارس- با برگزاری 9 دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال پرسپولیس در حضور بیش از 70 هزار تماشاگر خود برابر برق شیراز به تساوی یک بر یک رضایت داد.

در این دیدار که با قضاوت هدایت ممبینی و در ورزشگاه آزادی برگزار شد، محسن خلیلی (43) برای پرسپولیس گلزنی کرد اما فرید عابدی(58) گل تساوی برق شیراز را به ثمر رساند.

با این تساوی پرسپولیس 53 امتیازی شد تا همچنان با اختلاف 2 امتیاز با سپاهان صدرنشین، در رده دوم جدول رده بندی این مسابقات قرار بگیرد. برق شیراز هم با 44 امتیاز همچنان در رده هفتم جدول باقی ماند.

همچنین در ورزشگاه فولادشهر اصفهان دو تیم فوتبال سپاهان و صباباتری در دیداری پر افت و خیز به نتیجه مساوی 2 بر 2 رضایت دادند. عمادرضا(58) و حسین کاظمی(71) گلهای سپاهان را به ثمر رساندند و آلن آودیچ (40) و فریدون فضلی(78) برای صباباتری گلزنی کردند.

با این تساوی سپاهان اصفهان 55 امتیازی شد و همچنان در صدرجدول رده بندی رقابت های لیگ برتر قرار گرفته است. صباباتری هم با 52 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.