به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن اربعین شهادت علی لاریجانی و فرزند برومند ایشان آمده است: حیات پربار شهید علی لاریجانی تجسمی از درایت، عقلانیت و تعهد به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را ترسیم می سازد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ»

اربعین عروج ملکوتی مجاهد نستوه، یار دیرین انقلاب، نظام و رهبری "شهید دکتر علی لاریجانی"، دبیر فرهیخته و دوراندیش شورای عالی امنیت ملی کشور و فرزند برومندشان، شهید دکتر مرتضی لاریجانی _ که در جنگ تحمیلی سوم، هدف کینه توزی و جنایت تروریستی امریکا و رژیم صهیونی قرار گرفتند _ را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی (مد ظله العالی )، خاندان مکرم لاریجانی و آحاد ایرانیان غیور و تاریخ ساز تبریک و تعزیت عرض می‌نماییم.

حیات پربار شهید علی لاریجانی تجسمی از درایت، عقلانیت و تعهد به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و سال‌ها مجاهدت صادقانه برای عزت، عظمت، پیشرفت و اقتدار ایران عزیز را ترسیم می سازد که پاداش آن را با مدال شهادت از دشمنان قسم‌خورده این ملت دریافت کرد.

بی تردید همت بلند، اخلاق کریمه، مشی خردمندانه و به ویژه فهم راهبردی او از محور مقاومت و الزامات و مقتضیات عبور ایران عزیز از میدان دفاع مقدس برابر تجاوز امریکایی صهیونی برای همیشه در حافظه‌ی تاریخی مردم شریف و قهرمان ایران و مقاومت اسلامی منطقه جاودانه خواهد ماند.

در موسم چهلمین روز شهادت این خادم مخلص ملت، یاد و نامش را گرامی داشته و ضمن دعوت از آحاد ملت شریف ایران برای حضور در آیین‌های اربعین شهادت او؛ تأکید می کنیم فقدان این شخصیت ارجمند و سرمایه بزرگ نظام اسلامی، اراده پولادین ایرانیان در ایستادگی برابر اردوگاه دشمن و صیانت از منافع ملی را مصمم‌تر و عزم آنان در پیگیری آرمان‌های شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به ویژه قائد شهید امت، را مقتدرتر و باشکوه‌تر تضمین خواهد کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵