مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با خانواده شهیدان «سفیدپری» دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی به همراه مسئولان سازمان جهاد کشاورزی لرستان با حضور در منزل خانواده شهیدان والامقام «یوسف سفیدپری» و فرزند دلبندش «علیرضا سفیدپری»، ضمن تجلیل از مقام شامخ این شهیدان گرانقدر، یاد و خاطره حماسهآفرینیهای آنان را گرامی داشتند.
مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی با گرامیداشت یاد و نام تمامی شهدای عرصه جهاد و خودکفایی، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان یکی از ارکان انقلابی نظام مقدس جمهوری اسلامی، از دوران دفاع مقدس تاکنون در راه امنیت و استقلال کشور همواره پیشقدم بوده است. در طول جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، تعدادی از همکاران ما افتخار شهادت یافتند، تاکنون ۱۱ نفر از همکاران وزارتخانه و بیش از ۴۰ نفر از بستگان درجهیک کارکنان، جان خویش را در راه خدا و میهن فدا کردهاند.
وی افزود: عرصه امنیت غذایی، میدان جهاد خاموش و استمرار راه شهیدان است. تلاشگران این حوزه هیچگاه این مسیر را ترک نخواهند کرد و تا پای جان در خدمت انقلاب اسلامی و ایران عزیز خواهند بود. امروز نیز به دستور وزیر جهاد کشاورزی، در راستای دلجویی و تکریم از خانواده معظم شهیدان سفیدپری به این دیدار آمدیم. یقیناً مقام والای این شهیدان برای ما درس ایثار، عشق و بندگی است و حضور در جمع خانواده آنها افتخاری بزرگ برای همه ما است.
مدیرکل امور ایثارگران در ادامه با تأکید بر فرهنگ ایثارگری، گفت: شهادت، قله رفیع ایمان و نهایت بندگی است. شهیدان با نثار خون خود درخت استقلال و عزت ایران اسلامی را آبیاری کردند. امروز وظیفه همه ماست که با خدمت صادقانه در مسیر تحقق آرمانهای آنان گام برداریم تا راه شهیدان در عرصه خدمترسانی، خودکفایی و پیشرفت کشور ادامه یابد.
بنابراین گزارش، شهید «یوسف سفیدپری» به همراه فرزند معصومش «علیرضا سفیدپری» در جریان تخریب ساختمان سازمان جهاد کشاورزی بر اثر حملات دشمنان آمریکایی - صهیونیستی، به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.
