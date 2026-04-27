دیدار جمعی از موکب داران کشور عراق با خانواده شهیدان «سفیدپری»

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه حجتالاسلام «سید عیسی موسوی» مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی لرستان، «مسعود کیانی» معاون برنامهریزی و امور اقتصادی، «فرهنگ نظری» رئیس اداره امور ایثارگران به همراه جمعی از خادمین و مسئولین عتباتعالیات، حرم مطهر امام حسین (ع) و حرم مطهر امام موسی کاظم (ع) و مسئولین موکبهای کشور عراق با خانواده و بازماندگان شهید «یوسف سفیدپری» دیدار و گفتگو کردند.
سید عیسی موسوی مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این بازدید ضمن برشمردن صفات نیکو و ویژگیهای شاخص شهید «یوسف سفیدپری»، آن عزیز ازدسترفته را به معنای واقعی لایق شهادت دانستند و ضمن اعلام همدردی با بازماندگان شهید، برای آن عزیز سفرکرده از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت و آمرزش کردند.
بنابراین گزارش، شهید «یوسف سفیدپری» به همراه فرزند معصومش «علیرضا سفیدپری» در جریان تخریب ساختمان سازمان جهاد کشاورزی بر اثر حملات دشمنان آمریکایی - صهیونیستی، به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.
