جشن قهرمانی اینتر به تعویق افتاد / لیورنو سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و هفتم رقابت های سری آ ایتالیا عصر امروز با برگزاری 10 دیدار همزمان پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال اینتر در ورزشگاه خانگی برابر سیه نا به نتیجه 2 بر 2 رضایت داد تا قهرمانی اش در مسابقات فصل جاری به تعویق بیفتد.

برپایه این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه سن سیرو برگزار شد، پاتریک ویه را(14) و بالوتلی(45) برای اینتر گلزنی کردند و ماکارونه(30) و چیه سا(69) گل های سیه نا را به ثمر رساندند. ماتراتزی، مدافع اینتر، در دقیقه 78 این دیدار ، یک ضربه پنالتی را از دست داد.

همچنین تیم فوتبال رم در ورزشگاه خانگی با نتیجه دو بر یک از سد آتالانتا گذشت تا به یک امتیازی تیم اینتر صدرنشین رسیده و برای قهرمانی در این مسابقات منتظر لغزش آبی پوشان در بازی آخر سری آ باشد.

در این دیدار که سومین پیروزی متوالی رم محسوب می شود، پانوچی(23) و روسی(67) برای این تیم گلزنی کردند و بلینی(88) تک گل آتالانتا را به ثمر رساند.

هفته آینده اینتر در زمین پارما به میدان می رود و رم نیز میهمان کاتانیا خواهد بود.

نتایج سایر دیدارهای هفته سی و هفتم سری آ ایتالیا به شرح زیر است:

* فیورنتینا 3 - پارما یک

* یوونتوس یک - کاتانیا یک

* لیورنو صفر - تورینو یک

* رجینا 2 - امپولی صفر

* اودینزه صفر - کالیاری 2

* جنوآ صفر - لاتزیو 2

* ناپولی 3 - میلان یک

* پالرمو صفر - سامپدوریا 2

جدول رده بندی:

1- اینتر 82 امتیاز

2- رم 81 امتیاز

3- یوونتوس 71 امتیاز

4- فیورنتینا 63 امتیاز

5- میلان 61 امتیاز

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18- پارما 34 امتیاز

19- امپولی 33 امتیاز

20- لیورنو 30 امتیاز(به دسته پایین تر سقوط کرد)