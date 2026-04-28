به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت روز کارگر، مراسم تجلیل از کارگران بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و کارگران این بیمارستان روز سه شنبه برگزار شد.

کارگران؛ ستون اصلی فعالیت بیمارستان‌ها

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، با اشاره به اهمیت کارگران در نظام سلامت، اظهار داشت: کارگران، یکی از ستون‌های اصلی فعالیت‌های بیمارستان‌ها هستند.

عادلی ادامه داد: بدون تلاش‌های کارگران ارائه خدمات مناسب به بیماران ممکن نیست.

وی افزود: زحمات شبانه‌روزی این عزیزان، قابل تقدیر و ستایش است.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان کرد: کارگران بیمارستانی، فرشتگان بی‌نامی هستند که در سایه تلاش‌های آنان، چرخ سلامت به حرکت درمی‌آید.

توسعه رفاه و حمایت از حقوق کارگران؛ اولویت مسئولان

نورالدین درمنان، فرماندار خرم‌آباد، نیز در سخنان خود از تلاش و صبوری کارگران قدردانی کرده و تأکید کرد که توسعه رفاه و حمایت از حقوق کارگران از اولویت‌های مسئولان است.

وی افزود: کارگران بیمارستانی با وجود سختی‌های کار، همواره با تعهد و انصاف در حال خدمت به بیماران هستند.

تقدیر از نقش کارگران در همراهی با کادر درمان

مسئولان حاضر در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارگران و کارکنان خدماتی، نقش آنان در ارائه خدمات سلامت به بیماران و همراهی با کادر درمان را ارزشمند توصیف کردند.

در ادامه این مراسم، با اهدای لوح و هدایایی از کارگران نمونه و فعال این بیمارستان تجلیل به عمل آمد.