به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت روز کارگر، مراسم تجلیل از کارگران بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و کارگران این بیمارستان روز سه شنبه برگزار شد.
کارگران؛ ستون اصلی فعالیت بیمارستانها
معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، با اشاره به اهمیت کارگران در نظام سلامت، اظهار داشت: کارگران، یکی از ستونهای اصلی فعالیتهای بیمارستانها هستند.
عادلی ادامه داد: بدون تلاشهای کارگران ارائه خدمات مناسب به بیماران ممکن نیست.
وی افزود: زحمات شبانهروزی این عزیزان، قابل تقدیر و ستایش است.
معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان کرد: کارگران بیمارستانی، فرشتگان بینامی هستند که در سایه تلاشهای آنان، چرخ سلامت به حرکت درمیآید.
توسعه رفاه و حمایت از حقوق کارگران؛ اولویت مسئولان
نورالدین درمنان، فرماندار خرمآباد، نیز در سخنان خود از تلاش و صبوری کارگران قدردانی کرده و تأکید کرد که توسعه رفاه و حمایت از حقوق کارگران از اولویتهای مسئولان است.
وی افزود: کارگران بیمارستانی با وجود سختیهای کار، همواره با تعهد و انصاف در حال خدمت به بیماران هستند.
تقدیر از نقش کارگران در همراهی با کادر درمان
مسئولان حاضر در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارگران و کارکنان خدماتی، نقش آنان در ارائه خدمات سلامت به بیماران و همراهی با کادر درمان را ارزشمند توصیف کردند.
در ادامه این مراسم، با اهدای لوح و هدایایی از کارگران نمونه و فعال این بیمارستان تجلیل به عمل آمد.
