برگزاری پنجمین نشست معاونت زنان«تشکل ملی مقابله با مفاسد اقتصادی کلان»

پنجمین نشست معاونت زنان «تشکل ملی مقابله با مفاسد اقتصادی کلان» با هدف معرفی ساختار مصوب و معارفه معاونین و مدیران این بخش با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشست که به معرفی تیم تخصصی و ساختار رسمی این معاونت اختصاص داشت، دکترطهورا نوروزی، معاون زنان تشکل ملی مقابله با مفاسد اقتصادی کلان، به تشریح رویکردها و اهداف این ساختار جدید پرداخت.
### استفاده از ظرفیت جامعه زنان برای اصلاح امور
نوروزی با اشاره به گستردگی و تخصصی بودن ساختار مصوب معاونت زنان، اظهار داشت: «این معاونت صرفاً محدود به مسائل زنان نیست، بلکه از ظرفیت جامعه زنان برای پیشبرد امور در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و خانواده بهره میگیرد. تیم مدیریتی جدید، متشکل از شخصیتهای برجسته و صاحبمنصبی است که با بهرهگیری از تجربیات ارزنده، بهصورت تخصصی و انقلابی به میدان آمدهاند.»
### تمرکز بر احصای «ترکفعلهای فرهنگی و اجتماعی»
وی در ادامه با بیان اینکه ناکارآمدی در اجرای قوانین فرهنگی و اجتماعی ناشی از مدیریت در سطوح عالی دستگاههاست، افزود: «یکی از مأموریتهای اصلی ما ورود تخصصی به مقوله "ترکفعلهای فرهنگی و اجتماعی" دستگاههاست. ما با احصای این موارد، موضوع را به بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه اعلام خواهیم کرد.»
معاون زنان تشکل ملی مقابله با مفاسد اقتصادی کلان تصریح کرد: «پیگیری مطالباتی که ازاین طریق به گوش رؤسای دستگاهها میرسد، ضمانت اجرایی دارد. در صورتی که در قبال ترکفعلهای گزارششده، پاسخی دریافت نشود یا پیگیری صورت نگیرد، ظرفیتهای قانونی لازم برای برخورد از طریق مراجع قضایی و سایر حوزههای ذیصلاح فراهم است.»
جایگاه فرهنگ به عنوان زیرساخت اقتصاد
نوروزی در پایان با تأکید بر اینکه حوزه فرهنگی و اجتماعی، نبض تپنده و زیرساخت اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: «ظرفیت جامعه زنان در شناسایی و مطالبهگری پیرامون این ترکفعلها بسیار مؤثر و تعیینکننده است و میتواند مسیر اصلاح ناکارآمدیهای مدیریتی را هموار سازد.»
