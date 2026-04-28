به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه طهماسب نجفی در نشست کارگروه فراقوه‌ای پیشگیری و مقابله با زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و حضور وبیناری فرمانداران برگزار شد، اظهار کرد: واگذاری انشعاب برق و گاز به ساختمان‌های فاقد مجوز یک عمل کاملاً غیرقانونی است که توازن انرژی را بر هم زده و به تولید و اشتغال استان لطمه جدی می‌زند.

وی در ابتدای این نشست با یادآوری تلاش‌های اخیر مسئولان استان، عنوان کرد: در دو جنگ تحمیلی اخیر، مدیران دستگاه‌های مختلف و فرمانداران عملکرد بسیار درخشانی در زمینه ترمیم خرابی‌ها و خدمات‌رسانی به مردم داشتند و کارهای ارزشمندی انجام دادند که این فعالیت‌ها مورد تقدیر ویژه مدیریت ارشد استان قرار گرفته است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در ادامه سخنانش با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، بیان کرد: ساخت‌وساز غیرمجاز صرفاً یک تخلف ساختمانی نیست، بلکه یک اقدام غیرقانونی و نوعی تجاوز آشکار به حقوق شهروندان محسوب می‌شود که باید با قاطعیت با آن برخورد کرد.

نجفی خطاب به دستگاه‌های خدمات‌رسان استان هشدار داد: هرگونه واگذاری انشعاب برق و گاز به ساختمان‌های فاقد مجوز، غیرقانونی است. تأمین گاز مصرفی در حوزه خانگی، بخش خدمات و به‌ویژه صنایع تولیدی از اولویت‌های اصلی استان است و این خدمات‌رسانی با جدیت دنبال می‌شود؛ لذا در شرایطی که صنایع ما با چالش‌های تأمین انرژی مواجه هستند، ارائه انشعاب به واحدهای غیرمجاز به‌هیچ‌وجه قابل قبول و پذیرفته نیست.

وی تأکید کرد: قطع این‌گونه انشعابات و جلوگیری از تداوم این رویه ناصواب، از اولویت‌های اصلی مدیریت ارشد استان، مجموعه دادگستری و دستگاه‌های نظارتی است. همچنین برخورد جدی با متخلفان این حوزه در دستور کار دستگاه‌های انتظامی و سایر نهادهای مرتبط قرار دارد و روند تخریب ساخت‌وسازهای فاقد مجوز با قدرت و قاطعیت دنبال خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت موضوع فرهنگ‌سازی اشاره کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل محیط زیست موظف هستند با کمک بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و مشارکت کشاورزان، فرهنگ‌سازی در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز را با جدیت پیگیری کنند.

مهندس نجفی خاطرنشان کرد: لازم است فرهنگ مصرف بهینه انرژی در زمینه‌های برق و گاز در جامعه ترویج شود تا علاوه بر تأمین نیاز بخش خانگی، زیرساخت‌های لازم برای پایداری تولید و حفظ اشتغال در استان آسیب نبیند.

گفتنی است، در این نشست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گزارشی تفصیلی از اقدامات صورت گرفته در راستای مقابله با زمین‌خواری و آمار تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سال گذشته را به اعضای کارگروه ارائه کرد.