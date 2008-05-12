جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های خبری امروز شامل دوجلسه ارتباط مسقیم مردم با مسئولین ، جلسه مشترک قضائی-انتظامی و شهری در جنوب تهران ، کلنگ زنی طرح جامع آستانه مقدس امامزاده قاضی الصابر و همایش زن در عصمت و اقتدار حضور وزارت آموزش و پرورش است.

جلسه ارتباط مستقیم مردم با مسئولین ناجا

مردم از طریق تلفن 197 و از ساعت 11:30 می توانند با رئیس پلیس امنیت عمومی ناجا و رؤسای پلیس امنیت اخلاقی ، نظارت بر اماکن عمومی و گذرنامه ناجا ارتباط مستقیم برقرار کنند.

جلسه ارتباط مستقیم مردم با مدیران ارشد شهرداری تهران

این جلسه پنجمین جلسه ارتباط مستقیم مردم با مدیران ارشد شهرداری تهران از طریق تلفن 1888 در سال جاری است که در آن دکتر شریفی ، معاون امور مناطق شهرداری تهران از ساعت 10:30به نظرات ، انتقادات و گلایه های مردم از مناطق 22 گانه شهرداری تهران پاسخ خواهد داد.

مراسم کلنگ زنی طرح جامع آستان مقدس امامزاده قاضی الصابر

این مراسم امروز با حضور مسئولین اداره اوقاف و همچنین مقامات کشوری و استانی از ساعت 16 در انتهای خیابان ونک ، پشت دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.

همایش زن در عصمت و اقتدار حضور

این همایش امروز توسط سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از ساعت 8 تا 14:30 در فردیس برگزار می شود.