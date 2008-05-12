امروز ایرانی دیگر برابر چین به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری فوتبال آسیا در مطلبی با تیتر" امروز ایرانی دیگر برابر چین" در خصوص بازی تیم ملی فوتسال کشورمان مقابل چین آورده است: " حسین شمس که دیروز بعد از بازیهای روز اول هشدار داده بود که تیمش تاکتیک های دیگری برای گلزنی دارد امروز (دوشنبه) به مصاف چین می رود. ایران در حالی با چین روبه رو می شود که حریف در امتیاز 3 با آنها برابری می کند. چین در مسابقه روز گذشته برابر تاجیکستان با 9 گل به پیروزی رسید و فقط به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول رده ایستاد.

حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان درباره بازی با چین به پایگاه خبری فوتبال آسیا گفت : " ما هنوز روش های دیگری برای زدن گل داریم و بازی با چین کاملا متفاوت از بازی با کویت خواهد بود. سعی می کنیم در بازی دوم و سوم بیشتر گل بزنیم و نتایج بهتری کسب کنیم".

فارینها مربی چین نیز که امروز جدی ترین دیدار گروهی خود را برگزار می کند در خصوص رویارویی با تیم کشورمان گفت : " می خواهیم نمایش خوبی مقابل ایران داشته باشیم که حریف آسانی برای بردن نیست. اگر خوب بازی کنیم شاید بتوانیم یک تساوی بگیریم. برای من مهمترین چیز بازی نزدیک و رقابت فشرده با تیم ایران است. ایران تیم خوبی است اما حداقل ما می توانیم آنها را تحت فشار بگذاریم".