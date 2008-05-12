ایرانی ها با شعار "ما می توانیم" صنعت نفت را توسعه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس در گزارشی تحلیلی از پیشرفت شرکتهای ایرانی در بهره برداری از منابع نفتی خود نوشت : کارشناسان ایرانی با پیروی از شعار معروف " ما می توانیم" که برای اولین بار توسط آیت‌الله خمینی (ره) مطرح شد، ثابت کرده اند که بدون سرمایه گذاران خارجی هم می توانند از میادین انرژی خود بهره برداری کنند.

در این گزارش آمده است: خود اتکایی و وابستگی به خود موجب شده است تا ایرانیان به راحتی از پس تحریم های نفتی برآیند و میلیونها دلار صرفه جویی ارزی را به جیب بزنند.

این در شرایطی است که بعضی از کارشناسان انرژی غربی ادعا می کنند بهره وری ایرانیان در بهره برداری از منابع نفتی بسیار کمتر و پر هزینه تر از شرکتهای نفتی غربی است اما ایرانی ها تنها با تکنولوژی بومی توانستند در بدترین شرایط از چاههای نفتی فشار بالا، نفت خام پر سولفور و چاههای با ارتفاع زیاد آب ، نفت استخراج کنند.

همچنین این خبرگزاری از توسعه میدان نفتی آزادگان توسط شرکتهای ایرانی به عنوان نمونه این پیشرفت یاد کرد و نوشت: شرکتهای نفتی ایرانی از ماه سپتامبر 2007 با حفر 6 حلقه چاه در این میدان نفتی توانستند بهره برداری خود را از ماه فوریه سال جاری شروع کنند و روزانه 25 هزار بشکه نفت خام از این میدان به دست آورند.

استخراج نهایی شرکتهای نفتی ایران از میدان نفتی آزادگان 360 هزار بشکه در روز خواهد بود که برای دسترسی به این هدف تا ماه مارس آینده میزان تولید از 25 هزار بشکه به 65 هزار بشکه افازیش خواهد یافت.

این در شرایطی است که کارشناسان نفتی ایرانی مستقر در میدان نفتی آزادگان اعلام کردند: دیگر نگران سرمایه گذاری شرکتهای خارجی نیستند. همچنین هاندرسون که یک کارشناس انرژی آمریکایی است اعلام کرد: ایرانی ها قدرت بهره برداری از منابع نفتی خود را دارند.

با وجود پیشرفت شرکتهای ایرانی در بهره برداری از منابع نفتی، ایران در تلاش است که در 5 سال آینده میزان تولید خود را از 4.2 میلیون بشکه به 5 میلیون بشکه در روز افزایش دهد و برای توسعه میادین نفتی خود تا 15 سال آینده به 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.