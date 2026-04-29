برنامه وزارت بهداشت برای افزایش روانشناس در نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در پیامی به مناسبت روز ملی روانشناس و مشاور، نوشت: ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزنده روانشناسان کشور، به‌ ویژه همکارانی که در خط مقدم خدمات جامعه‌نگر سلامت حضور دارند، اعلام می‌کنم که هم‌اکنون حدود ۳۵۰۰ کارشناس سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت و مراکز سلامت روانی، اجتماعی جامعه نگر (سراج) مشغول به کار هستند و نقش کلیدی در شناسایی، مداخله و پیگیری مشکلات سلامت روان در سطح نخست ارائه خدمات را دارند. ادغام خدمات سلامت روان بر اساس الگوی «سراج» و برنامه پزشکی خانواده در نظام مراقبت‌های اولیه سلامت (PHC) یکی از دستاوردهای مهم نظام سلامت کشور است که با تقویت رویکرد پیشگیرانه، دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات روان‌شناختی را فراهم کرده است.

در ادامه این مسیر، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا تعداد روانشناسان فعال در نظام سلامت را به گونه ای افزایش دهیم که برای هر ۲۰ هزار نفر ایرانی، حداقل یک کارشناس سلامت روان در شبکه بهداشتی، درمانی در دسترس باشد و تعداد مراکز سراج از ۱۰۶ مرکز به ۳۰۰ مرکز در سراسر کشور افزایش یابد تا عدالت را در دستیابی به خدمات سلامت روان افزایش دهیم. تحقق این هدف، مستلزم همکاری منسجم و مؤثر تمامی اعضای تیم سلامت از جمله پزشکان، ماماها، مراقبان سلامت و سایر گروه‌های تخصصی در کنار کارشناسان سلامت روان است؛ به‌ ویژه در ارائه خدمات جامع به گروه‌های در معرض خطر مانند کودکان و نوجوانان، مادران باردار، سالمندان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر که بیش از دیگران نیازمند توجه به ابعاد روانی و اجتماعی سلامت هستند. این همکاری تیمی، تضمین‌کننده ارائه خدمات یکپارچه و اثربخش در نظام مراقبت‌های اولیه سلامت خواهد بود.

از نگاه ما، ارتقای سلامت روان بدون ترویج فرهنگ خودمراقبتی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت سلامت روان امکان‌پذیر نیست. لازم است تمامی گروه‌های جامعه، از خانواده‌ها تا مراکز آموزشی و محیط‌های کاری، نسبت به نشانه‌ها و پیامدهای اختلالات روانی و نیز اهمیت مراجعه به‌موقع برای دریافت خدمات تخصصی آگاه باشند.

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر تعهد خود برای تقویت آموزش، پیشگیری، تشخیص زودهنگام و مداخلات جامعه‌محور در حوزه سلامت روان تأکید کرده و این مسیر را با تکیه بر دانش تخصصی روانشناسان و مشاوران و همکاری بین‌بخشی ادامه خواهد داد.

رئیسی افزود: در پایان لازم می دانم از تلاش های تمامی همکاران در بحران جنگ اخیر برای کاهش مخاطرات روانی، اجتماعی و افزایش دسترسی آسیب دیدگان و مردم عزیز به خدمات سلامت روان در قالب غربالگری های گسترده، برگزاری جلسات گروهی و انفرادی و مداخلات پیگیرانه که منجر به ارائه خدمت به تعداد قابل توجهی از هموطنانمان شد و همچنین پاسخگویی به مشاوره های رایگان سلامت روان در بحران، از طریق سامانه ۱۹۰ که مورد اقبال و اعتماد بالای مردم سلامت محور کشور قرار گرفته است سپاسگزاری فراوان داشته باشم.