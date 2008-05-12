تشکیل کمیته وزارتی برای حل بحران لبنان به ریاست قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حمد بن جاسم با بیان اینکه این کمیته در نزدیکترین فرصت راهی لبنان خواهد شد؛ گفت : اعضای این کمیته برای دیدار با رهبران لبنانی تماسهایی را برقرار خواهند کرد.

یوسف احمد سفیر سوریه در قاهره و نماینده دائم آن در اتحادیه عرب در این رابطه تصریح کرد: کمیته وزارتی اتحادیه عرب صبح روز دوشنبه وارد لبنان خواهد شد.

به گفته وی، هشت کشور اردن، امارات، بحرین، الجزایر، جیبوتی، عمان، مغرب و یمن اعضای این کمیته به شمار می روند.

لازم به ذکر است اتحادیه عرب شب گذشته در تصمیم نهایی خود از رئیس پارلمان، نخست وزیر و رهبران موافق و مخالف دولت فؤاد سنیوره خواست تا در نشست ویژه کمیته وزارتی عرب برای بررسی اوضاع لبنان و توافق بر سر اجرای فوری طرح کاری اتحادیه عرب، حضور یابند.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب همچنین در بیانیه پایانی نشست شب گذشته بر مخالفت کامل خود با اوضاع اخیر لبنان به ویژه استفاده از سلاح و خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی در خارج از چارچوب قانون اساسی تاید کردند.

این وزیران همچنین بر ضرورت از بین رفتن تمام پدیده های خشونت از خیابانهای لبنان و حل بحران سیاسی این کشور به گونه ای که هر طایفه، نقشی فعال در عرصه سیاسی لبنان داشته باشد، تاکید کردند.

به گزارش مهر، تصمیمات دولت فواد سنیوره علیه مقاومت برای برچیدن شبکه ارتباطی تلفنی مقاومت، با اعتراض گسترده طرفداران مقاومت در برابر اشغالگری و تهدیدهای رژیم صهیونیستی روبرو شد که آن را توطئه ای آشکار با هدایت آمریکا و برخی کشورهای عربی علیه مقاومت قلمداد کردند و همزمان افزایش مشکلات اقتصادی مردم، سبب اعتراضات گسترده علیه دولت غربگرای سنیوره شد؛ این وضعیت سبب بروز درگیریهایی از روز چهارشنبه 18 اردیبهشت در بیروت شد.

از آغاز درگیریها تاکنون بیش از 40 نفر کشته شده اند.