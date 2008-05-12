۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۳۵

چهارمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان در دانشگاه شیراز برگزار می شود

چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان با همکاری دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزارت علوم و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شیراز روزهای 1 و 2 خرداد ماه سال جاری در دانشگاه شیراز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی ابعاد مختلف مشکلات روانی - اجتماعی دانشجویان (شیوع شناسی، سبب شناسی، آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیری)، شیوه ها و راهکارهای ارتقای سطح بهداشت روانی دانشجویان، نقش عوامل موثر در ارتقا بهداشت روانی دانشجویان (دین و معنویت، فعالیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و...)، نقش اساتید، مدیریت های دانشگاهی و سیاست گذاری ها در ارتقا بهداشت روانی دانشجویان، شیوه های مشاوره موثر مبتنی بر فرهنگ بومی کشور، پیشگیری و مداخلات درمانی در سوء مصرف مواد بین دانشجویان، بررسی نقش همکاری خانواده و دانشگاه در ارتقا سلامت روانی دانشجویان، رابطه بهداشت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه بهداشت روانی دانشجویان و سایر تحقیقات مرتبط با بهداشت روانی دانشجویان از محورهای این سمینار است.

تبادل اطلاعات علمی - پژوهشی بین گروه های دانشگاهی و مراکز مشاوره دانشجویی، ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت ارتقا سطح بهداشت روانی دانشجویان، آشنایی با مشکلات و معضلات جمعیت های دانشجویی، ارائه راهکارهای لازم به مسئولین دانشگاه جهت برنامه ریزی های کلان در زمینه بهداشت روانی دانشجویان از اهداف برگزاری این سمینار است.

