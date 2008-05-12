کمکهای انجمن حمایت از خانواده زندانیان کافی نیست

علیرضا فرمهینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بیش از دو هزار زندانی در اراک وجو د دارد که از این تعداد خانواده 500 تا 800 زندانی تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان اراک هستند.

وی با تاکید بر افزایش حمایت از این خانواده ها عنوان کرد: از اقدامات انجام شده این انجمن ارائه سبد کالاهای غیر نقدی است که ارزش هر سبد غذایی به 30 تا 40 هزار تومان می رسد.

فرمهینی با اشاره به وجود توانمندیهای استان در حمایت از نیازمندان تصریح کرد: در حال حاضر 50 خیر به این انجمن برای تامین نیازهای خانواده زندانیان حمایت می کنند.

وی با اشاره به لزوم حمایت صنایع توانمند استان از این انجمن در ادامه خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده زندانیان امری جهانی است و در همه جای دنیا صورت می گیرد و ضروری است در این زمینه در استان بازنگری شود.

فرمهینی در ادامه با برشمردن مسائل و مشکلات برخی از خانواده های زندانیان گفت: بعضی از این خانواده ها به بیماریها خاص ایدز و هپاتیت دچار هستند که باید مورد توجه بیشتر قرار گرفته تا مشکلات این افراد رفع شود.

وی بر حمایت بیشتر رسانه ها از این انجمن تاکید کرد و یادآور شد: این انجمن، نهادی غیر انتفاعی و غیر دولتی است و بقای آن در گروی حمایت دولت و ملت است.